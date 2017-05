Levná neděle v kinech Cinema City a CineStar již tento týden

Levná neděle v sítích multikin Cinema City a CineStar je již tradicí, která se spolehlivě opakuje dvakrát do roka. Tentokrát byl termín vybrán na tuto neděli, 23. dubna, a oproti běžným cenám za 2D film dáte pouhých 60 Kč, za 3D 100 Kč, za IMAX představení 70 Kč (IMAX 3D 110 Kč) a za 4DX 2D 160 Kč (4DX 3D 200 Kč) - tyto ceny platí pro držitele klubových kartiček. Ostatní budou mít sice vstupenky o dvacetikorunu dražší, přesto se však návštěva kina v tento den nepochybně vyplatí.

A co můžete za tyto příjemné částky v kině vidět? Z těch největších trháků stojí za zmínku rozhodně akční Rychle a zběsile 8, v němž hlavní hrdina Dominic Toretto zradí svůj tým kvůli kyberteroristce Cipher, dále Ghost in the Shell, který nás zavede do světa, v němž už není znatelná hranice mezi lidmi a roboty, stále je ještě k vidění i Logan: Wolverine, který dává stárnoucímu mutantovi/superhrdinovi nový účel a nový důvod na stará kolena bojovat, či sci-fi thriller Život v hlavních rolích s Jakem Gyllenhaalem a Ryanem Reynoldsem.

Z českých filmů si můžete vybrat například velmi diskutovaný životopisný snímek o Janu Masarykovi, v němž nám v hlavní roli Karel Roden připomíná dramatické události let 1937-1939, a nebo novou rodinnou vodáckou komedii Špunti na vodě, kde můžeme vidět z obsazení například Jiřího Langmajera, Hynka Čermáka, Pavla Lišku či Tatianu Vilhelmovou. Z komedií je pak na programu kin ještě americká novinka Loupež ve velkém stylu, v níž se Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin rozhodnou přepadnout banku.

Na své si přijdou i nejmenší. Kina nabízí z animovaných pohádek například film Šmoulové: Zapomenutá vesnice, kde můžeme sledovat Šmoulinku s jejími přáteli na dobrodružné výpravě s cílem najít v Zakázaném lese tajnou vesnici a ochránit ji před černokněžníkem Gargamelem. Dále je v nabídce nový film Mimi Šéf o úspěšném byznysmenovi v těle roztomilého batolete, Balerína vyprávějící příběh malé holčičky s velkým snem stát se tanečnicí, a nebo stavebnicový LEGO Batman, v němž si to své najdou jak děti, tak i jejich rodiče. V neposlední řadě můžeme rodinám s dětmi doporučit také hranou disneyovskou muzikálovou pohádku Kráska a zvíře v hlavní roli s Emmou Watson nebo výlet na Antarktidu ve formě dokumentu Putování tučňáků.

Z důvodu velkého zájmu o levné vstupenky většina kin nepovoluje rezervace, proto doporučujeme nejlepší místa zakoupit online či na pokladnách kin. Výběr filmů tentokrát opravdu stojí za to, a je jen na vás, zda se svými víkendovými plány budete spoléhat na chvilkovou přízeň aprílového počasí, či zda této akce využijete. Dříve než na podzim se však každopádně opakovat nebude.