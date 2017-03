Největším snem malé Felicie byl vždy tanec. Přeje si být balerínou v opeře a věří, že tohoto snu lze dosáhnout. Menším problémem ale je, že nežije v Paříži, nýbrž ve vesnickém sirotčinci, a o baletu neví absolutně nic. Může ji však něco tak nepodstatného zastavit?

Vybíráme téma nového animovaného filmu. Hmmm. Co takhle něco, co tu dlouho nebylo? Co takhle splnění snu, které se zdá nejdřív absolutně nereálné a cestou k němu bude třeba překonat mnohé překážky a riskovat, ale ve výsledku se vyplatí? Ano! Je v tom i poučení, a i když diváci od samého začátku vědí, jak vše dopadne, budou se dívat celou dobu a hlavnímu hrdinovi či hrdince usilovně fandit. To jsme totiž dlouho nikde neviděli.

Felicie je jako Locika v Na vlásku, uniká z místa, které má být domovem, ale je pro ni vězením, aby si splnila svůj sen, o němž nemá žádnou přesnou představu, leda možná obrázky. Spolu s vynalézavým a mírně přidrzlým chlapcem je čeká dobrodružná a místy nebezpečná cesta, na níž si navzdory překážkám své sny splní částečně oba. Paříž zase připomíná Zootropoli, tedy místo, kde kdokoli může být kýmkoli - králičice policistkou, malá holka zase za pár dní profesionální baletkou v opeře.

Film je zacílen stoprocentně na děti, nejlépe školkového věku či prvního stupně základní školy. Na rozdíl od většiny animovaných titulů poslední doby se ani náznakem nesnaží zabavit i dospělé publikum, a tak se rodič doprovázející své potomky možná u filmu nejednou přistihne, že mu mysl bloudí do všech směrů. Film má však přijatelnou délku, takže navzdory předvídatelnému ději bez žádných zajímavých odboček, vtipných dialogů či napínavých scén se divák nebude nudit nijak moc.

Vizuálně se s většinou animáků posledních let srovnávat nedá, po chvíli si však na vzhled postav i prostředí zvyknete. Nic ve filmu není realistické, některé věci až do té míry, že je z toho kterýkoli trochu přemýšlející divák dost nesvůj. Je to ale pohádka a je potřeba ji tak brát. Dětské obecenstvo jistě zabaví dostatečně a díky velice povedenému hudebnímu podkresu některých scén sem tam i ten dospělý musí zamáčknout slzu.

V porovnání s originálním zněním je český dabing krokem zpět, to však cílová skupina sotva pocítí. Naštěstí se ve filmu nezpívá, a tak jsme byli ušetření alespoň těchto krkolomných překladů. Balerína je pro děti dobrá, pro dospělé milovníky animovaných filmů relativně koukatelná, ucházející béčková pohádka. Nebudete nejspíš litovat, půjdete-li na tento film jednou, ale málokoho upoutá natolik, aby se podíval někdy znovu.

