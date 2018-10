Divadlo Palace nabídne novou syrovou stand-up komedii Tatarák na EX

Tak, jako se syrový tatarák podává za studena se značnou dávkou pikantního pepře a štiplavé cibule, naservíruje divadlo Palace svým divákům novou, ještě syrovou stand-up komedii z pera Milana Šteindlera a Jiřího Trnky Tatarák na EX. Premiéra se uskuteční 16. listopadu v 19 hodin.

Stand-up komedie Tatarák na EX vznikla, když se kamarádi Milan a Jiří Antonín sešli u piva. S postupujícím večerem a po pár půllitrech se jim v hlavě začal rodit nápad na představení, které by divákům – přímo z kuchyně a za syrova – naservírovalo ty nejdůležitější potřeby člověka 21. století: cigára, chlast, drogy a sex, to vše podpořené všudypřítomnou depresí. Všechny tyto veličiny se pak smísí do perfektně ochuceného tataráku, který ocení jen ti největší fajnšmekři naší doby. Ovšem musí ho dát na EX!

Představením diváky provedou herci Milan Šteindler, který účinkuje v divadle Sklep, jehož je spoluzakladatelem, a Vojtěch Záveský, kterého mohou diváci divadla Palace vidět také ve hrách Terapie, S nebo bez? a Rodina je základ státu. O hudbu se postaral Vojtaano, za kterým se skrývá i jeden z protagonistů hry Vojtěch Záveský, výpravu si vzal na starost Jan C. Löbl. Tatarák na EX uvede divadlo Palace poprvé 16. listopadu v 19 hodin.

Foto: www.divadlopalace.cz