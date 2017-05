Dominic Toretto si užívá s milovanou Letty na Kubě, když mu zkříží cestu krásná blondýna Cipher. Bez vysvětlení ho přiměje zradit rodinu a pošlapat všechny hodnoty, které mu ještě donedávna byly svaté. Je Dom ve skutečnosti někým úplně jiným, než za koho se celou dobu vydával? A nebo na něj má Cipher tak silné páky, že ho dokáže obrátit proti jeho nejbližším?

Po minulém díle Rychle a Zběsile, v němž jsme se dočkali pomyslného nostalgického ukončení jedné kapitoly a citlivého rozloučení s Paulem Walkerem, si mnozí diváci jistě kladli otázku, zda vůbec bude o čem pokračovat a jestli nebude děj v dalších dílech jen příliš násilným ždímáním svého času úspěšné a silné značky. Série však nabírá druhý dech a ukazuje se, že obavy v tomto případě opravdu nejsou na místě.

Zatímco sexy kyberteroristka Cipher (Charlize Theron) přetáhla Doma (Vin Diesel) na temnou stranu, jeho tým prostě nevěří, že by se obrátil proti nim, aniž by za tím bylo něco víc. Natož aby se rozhodl zradit je uprostřed nebezpečné mise, kdy jen tak, bez jediného slova na vysvětlenou, ohrozí život Hobbse (Dwayne Johnson) a dostane ho do vězení. Ten se jakoby náhodou dostává do cely naproti Deckardovi Shaw (Jason Statham), s nímž má již od minulého filmu nevyřízené účty. Dominic se však stal tak nebezpečnou zbraní v rukou Cipher, že jsou Hobbs a Shaw proti své vůli nuceni spolupracovat, což přináší spoustu úsměvných momentů.

Letty (Michelle Rodriguez) každopádně stále věří, že Dom ji miluje a ke všemu, co dělá, má své důvody. Ty se však i divák dozví až po delší době, což dělá první část filmu mírně otravnou - chceme přece alespoň náznakem tušit, jaké jsou příčiny všeho, co se děje, a ne bezradně tápat spolu s postavami na plátně. Z toho plyne jedna drobná vada na kráse nového Rychle a Zběsile. Mohlo by být o trochu kratší. Druhá a poslední drobnost, kterou lze filmu vytknout, je trochu přehnaná úvodní scéna, i vezmeme-li v potaz, na jaké šílenosti jsme u této série běžně zvyklí.

Jinak je ale Rychle a Zběsile 8 parádní jízdou, při níž zábava ani akce nezná hranic. Tvůrci jsou si plně vědomi jak svého cílového publika, tak toho, co se od nich očekává, a to se jim bez problému daří divákům dodat. Film je nabitý energií, rvačkami, přestřelkami, napětím, humorem, epickými hláškami a samozřejmě spoustou luxusních vytuněných aut a dalších dopravních prostředků (včetně tanků, sněžných skútrů či ponorky). Nechybí překvapitvě ani pár silných scén. Ty jakoby ten šílený kolotoč vrací zpátky na zem a vnáší do toho všeho smysl.

Oproti předchozím dílům nemá tento příliš výrazný soundtrack, to však nevadí. Rychle a Zběsile 8 je typickým blockbusterem, který sice není po umělecké stránce vrcholem filmové tvorby, přináší však přesně to, co masový divák od kinoprůmyslu jednou za čas potřebuje. Trhák, u nějž člověk vypne, nebude hledat hluboký myšlenkový podtext, a s plnou pusou popkornu si ty dvě a čtvrt hodiny prostě parádně užije.

