Vychází soundtrack k pokračování filmu Mamma Mia!

Mamma Mia, Waterloo nebo Dancing Queen – na tyto a mnohé další hity legendární skupiny ABBA se mohou již po druhé těšit filmoví fanoušci rodinného muzikálu Mamma Mia!, který letos po deseti letech opět vchází do kin. Na malou ochutnávku se však diváci mohou těšit již několik dní před filmovou premiérou – 13. července vyjde soundtrack obsahující všechny skladby z druhého dílu.

Již deset let uběhlo od okamžiku, kdy se mladičká Sophie, žijící se svou matkou na malebném řeckém ostrově, rozhodla zjistit, kdo je její otec. Mamma Mia! tehdy do kina nalákal nejednoho fanouška legendární švédské kapely ABBA, na jejíchž písničkách je celý muzikál postaven. Nyní, po deseti letech, přichází pokračování a populární písničky nebudou chybět ani v tomto případě.

Diváci se mohou těšit na skladby When I Kissed the Teacher, I Wonder, Angeleyes, ale i písně známé již z prvního dílu, jako Mamma Mia, Dancing Queen či I Have a Dream. Všechny skladby z nového filmu navíc vyjdou v novém soundtracku, který se na pultech objeví 13. července, šest dní před českou premiérou. Nový soundtrack bude obsahovat i skladby Fernando a Super Trouper, které nazpívala populární zpěvačka Cher. Písně, které se objevily již v prvním filmu, budou nyní přezpívány jinými vokalisty.