Seafret přidává další koncert v Česku. Kromě Brna vystoupí i v Praze

Okouzlující britské duo Seafret po zveřejněném brněnském koncertě 18. října vydalo další dobrou zprávu pro všechny české fanoušky. Ti se nyní nebudou muset vydávat za koncertem jen do moravské metropole, ale písně jako Atlantis či Oceans si mohou naživo poslechnout i v pražském Storm Clubu 16. října.

Britské duo složené ze zpěváka Jacka Sedmana a kytaristy Harryho Drapera se vrací do České republiky. A jako by toho nebylo málo, po vyprodaném koncertu v Café v lese, který v Praze před rokem a půl odehráli, se Seafret rozhodli potěšit české fanoušky hned dvěma koncerty. Po ohlášeném koncertu v brněnské Flédě, který se uskuteční 18. října, přidali navíc i koncert v hlavním městě. V pražském Storm Clubu si je mohou fanoušci poslechnout 16. října.

I když se Seafret zatím řadí ke kapelám, které jsou teprve na úsvitu své hudební kariéry, stačili za své tři roky vystupování uchvátit miliony fanoušků po celém světě. Dokazují to i jejich největší hity ze zatím jediného alba, které vyšlo v roce 2016 pod názvem Tell Me It’s Real – Atlantis a především Oceans, který na YouTube zhlédlo již 58 milionů uživatelů. Rostoucí fanouškovská základna se tak podepsala i na rostoucím počtu odehraných koncertů. Po posledním, vyprodaném koncertu v pražském Café v lese se duo rozhodlo letos v Česku odehrát koncerty rovnou dva. Vstupenky na brněnský i pražský koncert jsou již v předprodeji v síti GoOut, a tak nyní nezbývá než čekat, zda budou letos Seafret schopni v Česku vyprodat hned dva kluby za sebou.