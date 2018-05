Rolling Stones vydávají kolekci vinylových desek. Na pultech se objeví jen pár týdnů před pražským koncertem

Již 4. července se rozezní pražské Letiště Letňany hudbou jedné z největších kapel historie rock’n’rollu. Pokud by se však českým fanouškům zdálo čekání na legendární Stouny příliš dlouhé, mohou si jej již brzy zpříjemnit novou kolekcí vinylových desek kapely, která vychází 15. června.

V nové kolekci si přijdou na své opravdoví znalci kapely, jejíž tvrdé jádro již od roku 1962 tvoří na rytíře pasovaný zpěvák Mick Jagger a kytarový mág Keith Richards. Obsahovat totiž bude neuvěřitelných patnáct alb v rozmezí let 1971 až 2016 na celkem dvaceti vinylových deskách. Kolekce tak bude mapovat téměř celou jednu monumentální éru rock’n’rollu. Posluchači tak nepřijdou o hity jako Brown Sugar, Angie, Start Me Up a mnoho dalších.

Všechny nahrávky pochází z originálních nahrávacích pásek, remastering byl poté prováděn v prestižních Abbey Road Studios. Zkrátka nepřišly ani obaly desek, které jsou vytvořené v nejvyšší kvalitě s důrazem na detail a kopírují originální grafiku jednotlivých alb. Nebude tak například chybět ikonický vyplazený jazyk alba Blue and Lonesome, ocelová kola desky Steel Wheels či džínové album Sticky Fingers.

Nová kolekce dvaceti vinylů Rolling Stones vyjde 15. června, jen několik týdnů před chystaným koncertem této legendární kapely, který se uskuteční 4. července na Letišti Letňany v Praze.

