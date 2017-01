Zlaté glóby 2017: La La Land dotančil pro rekord, filmové drama ovládl Moonlight a Hra o trůny se musela sklonit před královnou

Čtyřiasedmdesáté výroční ceny znají své vítěze. Taneční romance Damiena Chazella proměnila všech sedm nominací, nejlepším hercem v dramatu je Casey Affleck a seriálovou nadvládu Westerosu rázně ukončila Alžběta II.

Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu předávala ceny pro nejlepší počiny ve filmu a TV za minulý rok 2016. Zlaté glóby, které svými výsledky tradičně předpovídají oscarové úspěchy, zažily rekordní večer, politickou aktivistku Meryl Streep a mnoho dalšího pod taktovkou ostříleného moderátora Jimmyho Fallona.

V redakci informuji.cz jsme velmi ocenili hudební romanci La La Land a zahraniční novináři dali za pravdu nám i většině filmových kritiků a recenzentů. Sedm šancí na Zlatý glóbus proměnil tým režiséra a scenáristy Damiena Chazella ve stejný počet cen a snímek tak vytvořil nový rekord. Na pódiu se postupně vystřídali oba herci Ryan Gosling a Emma Stone, autor hudby Justin Hurwitz a sám Chazelle si odnesl ceny dvě - za režii a scénář. K tomu La La Land uspěl i s nejlepší písní "City of Stars" a stal se nejlepším filmem v kategorii komedie či muzikál.

Další hlavní cenu vyhrál Moonlight, který bohužel v české distribuci není vůbec plánován. V kategorii nejlepší film - drama porazil Gibsonovo Hacksaw Ridge, Machester By The Sea (Místo u moře), snímek Lion a Hell Or High Water.

V souboji o nejlepšího herce v dramatu byla upřena pozornost především na duo Casey Affleck - Denzel Washington. Sošku si nakonec odnesl mladší z bratrů Afflecků za snímek Manchester By The Sea a Washington, který sebe ve filmu Fences i režíroval, kvitoval alespoň cenu pro Violu Davis ve vedlejší roli. V mužské vedlejší roli překvapilo vítězství Aarona Taylora-Johnsona, který s Nočními zvířaty předčil favorita Mahershala Aliho ve filmu Moonlight.

Silnou konkurenci v ženské kategorii porazila poprvé nominovaná Isabelle Huppert, kterou proslavila role v dramatu Pianistka z roku 2001. Huppert si cenu odnesla za ztvárnění Michèle Leblanc ve francouzském snímku Elle, který na Glóbech opanoval cizojazyčným filmům. Poslední filmový zářez si připsalo animované Zootropolis.

V televizních kategoriích se velmi dařilo britským umělcům. Za adaptaci Le Carrého Nočního recepčního (Night Manager) si odnesli ceny Hugh Laurie, Tom Hiddleston i Olivia Colman. Hlavní cena v limitovaných sériích šla do rukou The People v. O.J. Simpson: American Crime Story a rovněž představitelka hlavní role o slavných kriminálnících Sarah Paulson uspěla.

Na ostrovní nadvládu však navázal první řadou seriál The Crown, který v dramatu překvapivě porazil Hru o trůny a herečka Claire Foy získala cenu za roli královny Alžběty II. Diskutovaná novinka Westworld si neodnesla žádný Glóbus. Souboj mezi Ramim Malekem a Billy Bobem Thorntonem vyhrál druhý jmenovaný veterán za roli v seriálovém dramatu Goliath.

V komedii bodovala Tracee Ellis Ross za Black-ish, další dvě ceny však posbírala série Atlanta. Kromě nejlepšího seriálu Zlatý glóbus putoval i do rukou Donalda Glovera, který v úloze Earnesta Markse předčil i Jeffreyho Tambora v Transparent.

Tradiční cenu Cecila B. DeMilla za celoživotní dílo si letos odnesla hollywoodská ikona Meryl Streep, která se i přes ztrátu hlasu v projevu ostře obula do nového amerického prezidenta Donalda Trumpa a předvedla úctyhodnou znalost původu svých hvězdných kolegů. Na závěr herečka, která má na kontě rekordních 30 nominací na Zlatý glóbus, zavzpomínala na nedávno zesnulou princeznu Leiu Carrie Fisher.

Zlaté glóby 2017 - kompletní výsledky:

Nejlepší drama

Moonlight

Nejlepší muzikál nebo komedie

La La Land

Nejlepší režie

Damien Chazelle La La Land

Nejlepší mužský herecký výkon v dramatu

Casey Affleck Manchester by the Sea

Nejlepší ženský herecký výkon v dramatu

Isabelle Hupert – Elle

Nejlepší mužský herecký výkon v muzikálu nebo komedii

Ryan Gosling – La La Landl

Nejlepší ženský herecký výkon v muzikálu nebo v komedii

Emma Stone – La La Land

Nejlepší herečka ve vedlejší roli

Viola Davis - Fences

Nejlepší herec ve vedlejší roli

Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals

Nejlepší původní hudba

Justin Hurwitz – La La Land

Nejlepší původní píseň

“City of Stars” – La La Land

Nejlepší scénář

Damien Chazelle - La La Land

Nejlepší animovaný film

Zootopia

Nejlepší zahraniční film

Elle