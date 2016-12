Smrt si nevybírá. V pouhých šedesáti letech zemřela Carrie Fisher, princezna Leia v Hvězdných válkách

Filmový svět ztratil jeden ze svých velkých klenotů. Ve věku pouhých šedesáti let zemřela Carrie Frances Fisher, americká herečka, producentka a spisovatelka, která se do podvědomí diváků dostala jakožto princezna Leia z Hvězdných válek.

Carrie neměla k show businessu nikdy daleko. Byla dcerou zpěváka Eddieho Fishera, který v padesátých letech prodával miliony desek a měl dokonce i svou vlastní televizní show a herečky Debbie Reynolds, která ve stejném období patřila k hvězdám stříbrného plátna. Carrie tak podlehla kouzlu filmu již jako malá.

Ve dvou letech se její rodiče sice rozvedli (otec se zamiloval do Elisabeth Taylor) a Carrie tak mohla s matkou žít trošku poklidnější život, nestalo se tak. Svojí první roli získala v jednadvaceti letech, a to v komedii Šampón, kde si zahrála po boku Warrena Beattyho a Goldie Hawn. Již o dva roky později přišel ale zlom - sága Hvězdné války, kde se představila jakožto neohrožená princezna Leia. Nejen, že se jí tímto otevřely brány do světa filmu, ale stala se i sexuálních symbolem pro milióny můžu po celém světě.

Carrie Fisher se objevila v desítkách úspěšných filmů - například ve filmu Blues Brothers z roku 1980, Hana a její sestry (1986) či Když Harry potkal Sally z roku 1989. Zájem o ní byl ale i v posledních letech. Nejen, že se vždy objevila v nějaké epizodní roli novějších dílů Star Wars, pravidelně jsme ji mohli vidět i v komediálním seriálu Catastrophe, který ve Velké Británii slavil úspěchy v roce 2015.

Půvabná herečka podlehla infarktu, který ji zastihl v letadle mířícím z Londýna do Los Angeles, a to pouhých patnáct minut před přistáním. Cestující, kteří v letadle seděli v její blízkosti, uvedli, že Fisher dokonce zhruba deset minut nedýchala. Bohužel i přes okamžitou pomoc svůj boj po čtyřech dnech prohrála. Informaci o její smrti zveřejnila dcera, americká herečka Billie Lourd.