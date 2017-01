La La Land a jeho jazzová romance: místo, kde se plní hollywoodské sny

Zavřete oči a vstupte do světa, který je utkaný ze vzpomínek na zlatá léta amerického filmu. Při svitu hvězd v něm zní tóny klavíru probouzející zasněná srdce snílků v jedinečném příběhu Damiena Chazella.

Americký režisér John Ford v dobách zlaté éry Hollywoodu řekl: "Mluví dobře ten, kdo pomocí jazyka umí doručit zprávu ze svého srdce." Režisér a scenárista Damien Chazelle se po veleúspěšném snímku Whiplash vrátil ke své jazzové lásce a oprášil dějiny amerických biografů hudební romancí, která by obstála i v konkurenci filmů s Briggite Bardot či Marylin Monroe. Mladý umělec postavil dva herce s neuvěřitelnou chemií na piedestal odkazu třicátých let minulého století s jednoznačným vzkazem. Takové filmy se již netočí, ale stále si diváka velmi snadno získají.

Mladá herečka Mia (Emma Stone) touží prorazit mezi hollywoodské hvězdy, pianista Sebastian (Ryan Gosling) chce zase vrátit svůj milovaný jazz do hudebních klubů. Náhodné setkání přeroste v klasický milostný román, který pohání touha po splnění velkého amerického snu. Rozvíjející se láska je nekonečným vášnivým tancem od prvního pohledu až po velké zklamání. Melodie a taneční čísla ze staré filmové školy provedou osudový pár etapou klíčových změn života ztracených umělců.

Před šesti lety přišel Michel Hazanavicius s drzým nápadem natočit v digitální době němý film. Mezi trojrozměrnými akčními snímky se objevil The Artist a jako mávnutím kouzelného proutku vrátil publikum do třicátých let černobílého Hollywoodu. Tato nevšední volba uchvátila kritiky a vyhrála pět Oscarů, včetně toho pro nejlepšího herce Jeana Dujardina. Píše se rok 2017 a Damien Chazelle představuje muzikál ze staré školy, který nejen zlatou éru připomíná, ale s láskou ji ctí. La La Land získal diváckou cenu na filmovém festivalu v Torontu a akademici jsou opět na nohou. Film o dvou zamilovaných umělcích má totiž láskyplnou melodii a nesmrtelnou duši.

I přesto, že muzikálová romance nestojí na hereckých výkonech, casting je geniální. Stone s Goslingem jsou tvůrci jedné z nejpřirozenějších dvojic v moderním filmu a jejich chemie přerůstá ve zpívané podobě v lidský vztah na nejvyšší hraně herectví. K výkonu jim dopomáhá i nápaditá choreografie, která z hlavních charakterů nedělá profesionální dříče na parketu. Oba tancují jako obyčejný zamilovaný pár ve spoře osvětleném parku, který má zkrátka momentální radost ze života. Záměrná nedokonalost v pohybu působí na plátně skvěle a je uvěřitelnější.

Několikrát zmíněná atmosféra starých amerických filmů je úchvatná. Vše je přitom navlečeno v moderním kabátě, kterému však uvěříte pouze v okamžiku, kdy postava používá moderní technologie. Jednotlivé scény jsou hravé především s hudebním podkresem a příběh se rodí spíš v reálném světě mimo zamilované kóma. Spojením obou kompozic vzniká mozaika klasického romantického příběhu, který může záměrně působit jako bolestný sladký kýč. V době božské Marylin tím však Hollywood bodoval a La La Land si z filmové cukrové vaty bere jen to nejlepší a vhodně přepíná do reality.

Je nutné říct, že atmosférou i pojetím nebude Chazellův film pro každého. Na tradičně odlišný pohled milovat - nenávidět sice romance nedosahuje, ale návštěvníci bez vztahu k muzice, potažmo ke kráse starých filmů, pravděpodobně mohou ohrnovat nos. Stejně tak jako filmoví nadšenci, kteří si v žádném koutu své existence nepotykali s romantikou. Přesto by v nich měl La La Land minimálně probudit nějaké emoce. Ať už negativní nebo pozitivní.

Jak už dvojitý popěvek v názvu filmu naznačuje, nádherný odkaz na americké klasiky by se neobešel bez jeho základní esence, hudby Justina Hurwitze. Skladatel stojící i za Whiplashem objevil pro muzikál klavírní témata Mii a Sebastiana či jazzovou jízdu ve snu nadějného pianisty a přivedl tím La La Land k jeho finální dokonalosti. Bez pochyb se jedná o dílo hodné nikoliv oscarové nominace, ale přímo ceny samotné. Na Zlatý glóbus nominovaná píseň City of Stars dozná v závislosti na ději několika provedení a odlišných variant, které zpívá Gosling, brouká Stone nebo zkrátka zní jen instrumentálně. Hurwitzova hudba těží právě z pestrosti několika opakovaných melodií, které svým návratem ladí atmosféru scén. Do těchto základů autor vkládá originální prvky, které mají zábavnou funkci a v neposlední řadě spoléhá i na příspěvek od Johna Legenda.

Jedna z písní z úchvatného soundtraku skrývá motivaci pro mladou Miu, dokonale však také ilustruje pocit u závěrečných titulků. Někdo z davu může být ten koho znáti máš, někdo z davu může vzít tě tam kam jíti máš. La La Land je oním filmem mezi mnohými, který chcete vidět a znát, protože ve vás zůstane ještě dlouho po tom, co dozní melodie hvězdného města. A vy se do něj chcete vrátit. A pokud možno tam zůstat do konce svých dnů.

