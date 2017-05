38 let. Tolik uplynulo od vůbec prvního filmu z Vetřelecké ságy. Prometheus v roce 2012 tuto nestvůru z hlubin vesmíru znovu probudil a připravil půdu pro letošního Alien: Covenant. Připravte se, Vetřelec znovu řádí a zuby má pořádně nabroušené!

Posádka vesmírné lodi Covenant se v roce 2104 vydává kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně galaxie. Co čert nechtěl, vlivem nečekaných událostí musela posádka procitnout z hibernace dříve a místo původní trasy nakonec zvolit za cíl své cesty mnohem bližší a zrovna objevenou (i když zcela neprobádanou) planetu. To ještě ale vůbec netuší, kdo všechno jejich příchod hladově vyhlíží.

Nesmrtelná Vetřelecká kvatrologie s legendární Ripley v podání Sigourney Weaver již v minulosti nakousla téma genetického inženýrství (zejména tedy v posledním díle Vzkříšení). Ve jménu zachování druhu a zabránění hrátkám s přírodou pro vojenské účely byla odvážná Ripley ochotná obětovat svůj vlastní život - což se jí skorem dvakrát povedlo.

Prometheus nabídl Vetřelce z trochu jiného úhlu - z pohledu výsady stvoření nového života, nového živočišného druhu, ať už ve formě vráždících a vysoce adaptabilních bestiálních potvůrek anebo vymírajícího lidstva jako takového. Toto privilegium Bohů je svůdné, a to nejen pro člověka - v tomto ohledu teprve Covenant boří všechny zábrany a zachází snad ještě dál, než se jeho předchůdci či nejnovější sci-fi konkurenti vůbec odvážili.

Covenant není nový Vetřelec, ale další Prometheus

Prometheus s Covenantem si jsou velmi blízcí a jejich vzájemné provázání nelze v hodnocení nezahrnout. Mezi oběma příběhy uteklo pouhých deset let, oba běží v podobném duchu a atmosféře objevování nových světů, pokládají si a rozvíjejí podobné otázky. S původní ságou ji ovšem spojuje pouze strach nahánějící monstrum.

Na počátku bylo mnoho postav. A většina z nich, jak to tak bývá, měla svůj osud ve scénáři sečtený - o čemž ostatně vypovídá i velmi brzký a bezeslovný odchod Jamese Franca ze scény. O to důležitější jsou - jako v každém Vetřeckém díle - ženské hrdinky, které se nebojí ronit slzy a zároveň zmrzačit či roztřílet na cucky všechna vraždící monstra, a to pro jistotu i s kosmickou lodí. Daniels (Katherine Waterston) je v Covenantovi vůdčí ženou, zastávající rozumný a intuitivní pohled, na rozdíl od jejího naivního "rivala" Christophera (Billy Crudup), který jedním špatným rozhodnutím ohrozí 2000 lidí na palubě vesmírné kolonizátorské lodi.

Ti všichni ovšem stojí ve stínu naprosto bezkonkurenčního Davida s Walterem v úžasném podání Michaela Fassbendera, kterému role androida perfektně sedla již v Prometheovi a v Covenantovi si dokonce vybojoval ještě větší prostor. David sám je ztělesněním všech stěžejních otázek, od nesmrtelnosti a práva na život až po umělou inteligenci a "pěstování" nových druhů života. A opět připomíná pravidlo, že s androidy není radno si zahrávat. Svým výkonem Fassbender zastínil všechny ostatní nevýrazné postavy, které se jako ovce hnaly do uslintané jámy lvové.

Příliš velké sousto i pro krvelačné potvůrky

A to, na co všichni čekají? Mimozemská zabijácká stvoření se ve filmu objevují v různých metamorfózách a překvapí i děsivou a dechberoucí lidštější formou. I když technická úroveň kinematografie mezitím prošla významnou změnou a umožnila tak vyspělé, uvěřitelné a působivé efekty, nové volně navazující díly ztrácí to, co z Vetřelce udělalo skutečnou legendu. Temná a tísnivá atmosféra, naprosto promakaný scénář a dokonale využitý (i když o něco komornější) prostor. Vyplnění těchto mezer dobrými efekty bohužel celou situaci nespasí.

Covenant je zkrátka až příliš tématicky rozkročen a na svá bedra si naložil až příliš existenciálních otázek, které vtiskl do naprosto předvídatelného dějového sledu se zbytečně nedotaženým scénářem. V tomto bohužel pokulhával již Prometheus, u kterého režisérovi Ridleymu Scottovi asistovali v té době nepříliš zkušenní scénaristé. Nyní ke spolupráci přizval zvučnější jméno - Johna Logana, který má na kontě filmy jako například Skyfall, Letec, Poslední samuraj, Star Trek X: Nemesis či Gladiátor. Nový Covenant tak sice rozhodil sítě dál, ovšem nevyhnul se klasickým návnadám, které nabízejí i laciné hororové filmy.

Nutno dodat, že navázání na kultovní film je vždy obtížné. Ridley Scott sice Vetřelce přivedl v roce 1979 poprvé na svět a s touto myšlenkou se připravoval i na zrození Promethea a Covenanta, ovšem nikdy nemůže vyhrát v boji s očekáváním, která jsou s novými díly nerozlučně spjata. Covenant tak i přes velkolepou výpravu a potenciál zůstává "pouze" dobrým sci-fi hororem s odérem akčních jatek.

