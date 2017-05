Vetřelec: Covenant (Předpremiéra) - Future Night

Další Future Night je zde a tentokrát to bude rychlé a smrtící! Vetřelec Covenant v kině Kino Lucerna 17.5. od 21:00. Rozhodně se bude na co těšit!

Weyland Yutany Corp. buduje lepší svět!

Slavný to slogan naznačující světlé zítřky nachytá jen neznalé benjamínky, zatímco my ostatní již dobře víme, že když narazíme na velké „dvojité vé“, nečeká nás nic dobrého. Kdekoliv se totiž společnost Weyland Yutany Corporation objeví, můžeme se vsadit, že někde poblíž se vyskytne i legendární, slizký, hbitý a hlavně nemilosrdný Vetřelec!

Když jsme měli tu čest (či spíše smůlu) prvně spatřit Vetřelce, stačil jen jeden prohnaný exemplář, aby prakticky celou posádku lodě Nostromo doprovodil na onen svět. Naštěstí tu byla ale Ellen Ripleyová, která monstrum vypustila do vesmíru a zachránila se, leč jen na chvíli! Při druhém setkání jsme již byli moudřejší, ale stejně úplně nepřipravení na zástupy krvelačných potvor, a opět musela zasáhnout Ellen Ripleyová, která ve svém robotickém exoskeletu poslala vetřelčí královnu opět do hlubin studeného vesmíru. Třetí setkání, byť už víme o mimozemském životu téměř vše, nám stejně nepomohlo. Celá vězeňská kolonie padla a to včetně naší chrabré poručnice Ripleyové, která svůj infikovaný život ukončila v rozžhavené výhni.

Nikdo to nepředpokládal, ale Vetřelec nás překvapil i počtvrté, kdy na sebe bral i různé zmutované podoby. Znovu dokázal, že pokud se objeví v uzavřeném prostoru, lze mu špatně vzdorovat. Jenže s monstrem se vrátila i Ripleyová, čili jsme věděli, že nás ochrání a taky se tak stalo! Pak si pamatujeme na jakýsi vesmírný National Geographic dokument o nalezení planety, kde jsme se údajně seznámili s prvopočátkem Vetřelce, výtvorem tajemných architektů. Jmenovalo se to eh… Prometheus? Snímek, který v nás zanechal mnoho otázek, jako třeba: Proč ženy neumí změnit směr, pokud na ně padá obří loď valící se jedním směrem? Proč tým těch nejlepších ve svém oboru se chová jako děti předávkované cukrem? Film, který rozdmýchal emoce po celém světě, dodnes zůstává jedním obřím otazníkem.

Ale teď tu máme rok 2017 a s ním přichází i údajně reinkarnace Vetřelce, jakého si nostalgicky pamatujeme! Ridley Scott se chopil režie a my doufáme, že praotec Vetřelce, kterého jsme milovali, nezklame a opět přinese ten děsivě vzrušující pocit, který nikomu nedá spát! Michael Fassbender, Katherina Waterston, Danny McBride, Guy Pearce nebo James Franco vytvoří průzkumnou skupinou na neznámé planetě, která skýtá děsivé tajemství. Poradí si s blížícím se nebezpečím nebo podlehnou smrtícímu nepříteli?

A co to ještě znamená? Že tu je další Future Night! Dne 17. 5. od 21:00 proběhne česká předpremiéra filmu Vetřelec: Covenant v pražském kině Lucerna, kterou pořádá festival sci-fi filmů Future Gate. Co všechny diváky čeká a nemine? Kromě očekávaného snímku se mohou těšit na tematické dekorace, dárky a soutěž o zajímavé ceny.