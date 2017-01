Zakladatel: Reklama na McDonald's vytrhnutá z učebnic byznysové historie

Příběh slavné obchodní zlodějiny, kdy hamburgerový magnát okradl dva bratry o velký americký sen a udělal z něj synonymum pro rychlé občerstvení. The Founder je průměrným přepisem životopisu ambiciózního obchodníka, po kterém dostanete chuť na housku s masem.

S okurkou či bez? Lekce číslo jedna. Jak uchopit perspektivní myšlenku a udělat z ní jeden z největších byznysů na světě. Ray Kroc to věděl a filmaři se rozhodli přenést jeho příběh na stříbrné plátno. Životopisné snímky letí - navíc se jedná o značku, kterou zná každý na světě. K tomu všemu ukazuje píli a vytrvalost správného Američana. Doplňte na Oscara nominovaného Michaela Keatona a máte recept na trhák roku. Zakladatel však měl být dokumentárním trhákem na Discovery Channel s poloviční stopáží.

Píše se rok 1954 a obchodník Ray Kroc (Michael Keaton) objíždí podniky a prodává mixéry. Nepříliš úspěšný byznys se změní poté, co dostane objednávku na šest přístrojů od bratrů McDonaldových. Jejich malá restaurace s hamburgery mu učaruje a rozhodne se do nápadu investovat peníze i úsilí. V budoucnu největší řetězec rychlého občerstvení je díky vynalézavosti Kroce na světě. A roste tak rychle, že byznysmana brzy přestane bavit schvalovat vše přes nečinné bratry.

Je těžké nebýt po zhlédnutí Zakladatele kritický. Téma je nosné, však se taky jedná o jeden z největších byznysů na světě. Příběh samotný ale trpí na nedostatek silných zvratů či emocí. Pro snímek klíčová pasáž, kdy postupně dochází ke krádeži duševního vlastnictví, aniž s tím oba bratři mohou cokoliv udělat, vyzní do ztracena. Prázdné fráze, při kterých je největším citovým vypjetím hrdinů naštvané pokládání telefonu.

Nabízí se proto názor, že příběh Raye Kroce by mnohem lépe zpracoval nějaký televizní kanál ve formě dokumentu. Těch už je ale pochopitelně nespočet. Ještě víc než dokument se však Zakladatel tváří jako obrovská reklama. Po půlce filmu divák mžiká na plátno a snaží se najít v pravém rohu písmena PP značící přítomnost skryté reklamy. V Hancockově snímku není skrytá vůbec. Společně s objednávkami do třiceti sekund, nejlepšími hamburgery a zlatými oblouky se na světlo pomalu vkrádá i důvod, proč podobný film točit. "McDonald's bude novým americkým kostelem," tvrdí Keatonův obchodník a předkládá vlastenectví v jeho nejsyrovější podobě - s kusem žvance. McDonald's je totiž především Amerika. A tak nezbývá než si plácnout a sehnat dobré obsazení.

Tím je především Michael Keaton, který naposledy zaujal kritiky v Birdmanovi a chystá se v roli zloducha na střet se Spider-Manem v jeho sólovém filmu. Hollywoodský veterán ale bohužel nemá co hrát. Jak už bylo řečeno, sinusoida emocí je téměř celé dvě hodiny v zástavě. O to víc je vidět, jak se Keaton snaží prodat každou scénu na 100%. Ani on to ale nedokáže. Po jeho boku sledujeme prvotřídní plýtvání dobrými herci. Laura Dern v roli manželky smutně pozoruje, jak se Kroc radši věnuje hamburgerům. B. J. Novak se na plátně ohřeje ve své typické roli rádce a byznysmana jen na chvíli. Nejlépe tak z mozaiky ztracených příležitostí vychází Nick Offerman, který hraje jednoho z bratrů. Především jeho americký sen se hroutí a vnitřní emoce a zklamání v očích jsou u herce patrné víc, než jakýkoliv cit v celém filmu.

Pompézní životopis tak ztroskotal na překvapivém faktu. Není zkrátka natolik zajímavý pro zpracování na velkém plátně. Pro ty, kdo navíc znají historii McDonald's, znamená listování učebnicí o známé krádeži, díky které máme i v Čechách Ameriku o trochu blíž a děti tloustnou v lavicích. Snad mi někdo odpustí takové rouhání. Dobrou chuť.

