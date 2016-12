Hollywood přichází s epicko-katastrofickou romancí dle zaručeného receptu. Stačí jen vzít dva herce na vrcholu mainstreamové produkce, vyslat je do vesmíru a vymyslet problém. I zábava narýsovaná publiku na tělo má však odvrácenou stranu mince.

Nový galaktický epos v režii Mortena Tylduma je klasickým paradoxem filmového průmyslu ve Státech. Publikum a odborná veřejnost volá po sofistikovaných dílech s perfektním scénářem, která nás donutí přemýšlet, překvapí a zanechají stopu. Ačkoliv jsou ale takové snímky ceněné zlatými soškami, běžný divák je sycen popkornovými Pasažéry, kde stačí dokonalý casting, aktuální filmový trend a mohutná propagace. Recenzent má potom snadnou úlohu při hledání děr a floskulí. Má ale film snášet kritiku, když vlastně publikum do jisté míry baví?

Vesmírné plavidlo Avalon je na dlouhé cestě k nové kolonii Homestead II. Přes sto let trvající spánek, který chrání cestující před stárnutím, naruší u dvou pasažérů technická porucha. Technik Jim (Chris Pratt) a později i novinářka Aurora (Jennifer Lawrence) se vzbudí 90 let před cílem své cesty a jsou tak odsouzeni k dožití v chladné, kovové lodi. Během pokusů o návrat do hibernace se sblíží a spolu čelí nejen náhlému nebezpečí, ale také velké lži, která může zničit to jediné co jim v životě zbylo.

Vžijme se do role diváka, který řadí návštěvu kina k několika dalším zábavným činnostem ve svém volném čase. Pasažéři jsou zasazeni do atraktivního prostředí vesmíru. Snímek má jednoduchý plot a dvě herecké tváře, které zná i publikum bez rozsáhlých počtů v kartotéce zhládnutých filmů. Chris Pratt je tradičně zábavný a Lawrence krásná. Oba se do sebe zamilují a společnými silami řeší náhlý problém se stavem lodi až do trpkého či šťastného konce. Drama uvolňuje i skvěle obsazený Michael Sheen v roli barového androida a na pár minut se na plátně objeví i Morpheus z Matrixu. Jednoduché, odpočinkové a zábavné. Takové filmy chci vidět neustále.

Změňme perspektivu. V kině sedí filmový fanoušek, který si nenechá ujít kdejaký hit. Přilákal ho zajímavý trailer a populární herecké duo, které ukrývá i jedno oscarové vítězství. Po tom co viděl Interstellar, Rogue One a Gravitaci se smíří s tím, že vesmír je zkrátka v módě a na základě upoutávky čeká nebezpečnou misi, kterou zachrání pouze dva náhodou probuzení cestovatelé. V prvních čtyřiceti minutách musí film táhnout samotný Pratt, jelikož Aurora v podání Lawrence se zaplete do dějové linky až později. 'Star-Lord' sice místy baví svou interakcí s vybavením a možnostmi na lodi nebo hovory s androidem Sheenem, ale divákovi se i sebelepší one man show po čase zajídá. Na scénu vstupuje Lawrence a téma příběhu se z těžkosti samoty mění na galaktickou romanci.

Ta vyvrcholí tradičním konfliktem zamilované dvojice a scénář proto musí přinést další část dle programu, problém s lodí. Na krátký okamžik se tím na scénu dostává Laurence Fishburne, který ale poskytne jen potřebnou rekvizitu a nahradí rozbitého přítele za barem. Drama pokračuje a oba trosečníci se s ním jistým způsobem poperou. Ve finále padne i klíčové dilema celého snímku a titulkům už nic nebrání v černobílém epilogu.

Recept na dobrý film je asi tak reálný jako nápoj lásky. Najde se nespočet diváků, kterým se Pasažéři líbit budou. Mají totiž své momenty, stejně jako oba protagonisté charisma. Jennifer Lawrence se navíc narodila pro realizaci emotivních scén smutku či utrpení. Hlasy z opačné strany však protestují. Uhrát film na sympatie k hercům je prvotřídní alibismus a zbytek, jakkoliv složený podle příručky dramatických romancí pro první ročník, jsme už viděli v tolika podobách. Po boku takových děl jako jsou Gravitace či Interstellar je navíc kontrast o to silnější. Hezky se na to kouká, ale v novém roce se Pasažéři vypaří stejně tak, jako naše předsevzetí.

