Historicky první spin-off filmových Star Wars může hravě konkurovat i své mateřské sérii. Temný snímek o povstalecké misi, která v budoucnu navrátí svobodu galaxii, působí emocemi, fantastickým prostředím a silou, která táhne i film s předem jasným závěrem.

Jeden z největších blockbusterů v roce, ale také premiéra ve světě z předaleké galaxie. Odvážný krok vyprávět příběh rebelů, kteří se postaví přesile Impéria, se vyplatil do posledního výstřelu z blasteru. Dal filmařům šanci vrátit se do časového vakua mezi třetí a čtvrtou epizodou a vyzdvihnout hrdiny, kteří dali smysl epizodám IV - VI. Jyn Erso a její tým v neuvěřitelném světě mystické síly tvoří příběh, který zapadá přesně do běhu galaktických dějin, vrací na plátno ikonické postavy, a přesto je tolik jiný a originální.

Impérium ovládá galaxii. Jediným odpůrcem diktatury je rebelující povstání, které se potají snaží nabourat dominanci Imperátora a jeho učně Dartha Vadera. Do řad povstalců se dostane informace o vývoji tajné superzbraně, která jediným výstřelem může zklikvidovat celé planety. Je třeba ji zničit dřív, než poskytne nepříteli ohromnou výhodu a tím i šanci rozprášit rebely jednou provždy. Na misi najít plány tzv. Hvězdy smrti je vyslána kočovná kriminálnice Jyn Erso (Felicity Jones), architektem smrtící zbraně totiž není nikdo jiný než její otec, který ji jako malou opustil.

Jedinečná výprava za plány Hvězdy smrti je bohatá mozaika zajímavých charakterů a příběhu o obětech, které mohou pomoci zastavit útlak mohutného nepřítele. Stejně jako v klasických válečných filmech, malá skupinka je odhodlaná změnit dějiny hrdinským činem nebývalých rozměrů. Naprosto stěžejní pro Rogue One je kombinace dvou protipólů galaktického konfliktu reprezentována jménem Jones.

Představitelka Jyn Erso Felicity Jones narozdíl od trochu upjatých trailerů působí jako přirozený vůdce z rozvráceného dětství. Ústřední charaktery tradičně ve Star Wars pojí rodinné vazby, a Jyn tak jde nejprve po naplnění vlastního příběhu, než za záchranou pro ni do té doby nečitelného povstání. Postupem času si ale uvědomí důležitost celé věci a mise nabírá jiný rozměr i pro ni.

Druhým Jonesem je samozřejmě filmový veterán a nezaměnitelný hlas snad nejznámějšího záporáka ve vesmíru Dartha Vadera, James Earl Jones. Ačkoliv se ikonický sith v černé masce objeví ve filmu jen na okamžiky, zanechá dojem, který se nese po celý snímek. V jeho démonické přítomnosti získává Rogue One naprosto jinou atmosféru a z Jonesova hlasu, poprvé použitého už v Nové naději, doslova mrazí.

U Force Awakens často vyčítaná podobnost s IV. epizodou filmové ságy se neobjeví ve spin-offu ani náznakem. Samozřejmě vidíme familární prvky ze světa síly a světelných mečů či pár starých známých (možná i důvěrně známé androidy), ale příběh je pravým originálem a působí jako chybějící dílek puzzle v galaktickém universu. Důvěrně známý kus, ale přece tak svěží a líbivý jako díly staré trilogie. Spíš než nové začátky (v případě Force Awakens) je rebelující posádka návratem domů.

Celý dojem pak víc než krášlí hudba Michael Giacchina, který se odvážil navázat na témata Johna Williamse. Jeho skladby ctí práci uznávaného veterána a zároveň trefně transformují jeho melodie do nové podoby. Giacchino má svou vizi, ale v rámci každé části notové osnovy posílá svému hvězdnému mentorovi vzkazy a slova uznání. Výsledkem je melodické souznění klasiky a nové vlny. O Imperial March ale stejně nepřijdete, což potěší snad každého Vaderova fanouška.

Síla je se mnou a já jsem se sílou. Slova jedné z postav v Rogue One týmu jako by rezonovala ústy režiséra Garetha Edwardse. Nebál jsem se být svůj a ukázat, že povstání má hlubší kořeny než bezbřehou válku. Nakonec všichni musí něco obětovat, stejně jako rebelové. Stejně jako obyčejní lidé - za svobodu.

