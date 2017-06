Dokument 5 October režiséra Martina Kollára získal Cenu Pavla Kouteckého

V Továrně v pražských Holešovicích se uskutečnilo slavnostní zakončení 11. ročníku Ceny Pavla Kouteckého, kterou si letos odnesl slovenský kameraman a režisér Martin Kollár za svůj celovečerní snímek 5 October. V kategorii krátkometrážního dokumentu ji získala dvojice tvůrců Martin Mach a Dominik Truhlář za film Backstage.

5 October je příběhem muže s nádorem na obličeji, který opustí svou rodinu a vydá se sám na cestu. Když se od lékařů dozví, že mu zbývá posledních pár měsíců života, rozhodne se podstoupit riskantní operaci, jejíž datum je stanoveno právě na 5. října.

„Porota se jednomyslně shodla na tomto filmu, ve kterém se spojují vysoké estetické kvality, skvělá filmařina, včetně mimořádné práce s obrazem, ale i zvukem a tichem, a závažné téma lidské smrtelnosti i radosti z přítomného okamžiku,“ vyjádřili se její členové.

Film Backstage shrnuje jeden den zaměstnance krematoria, v tomto případě v pražských Strašnicích. Pro někoho je krematorium morbidní prostředí, o kterém se moc nekonverzuje. Spalovač Ivo Plaček se ale nebojí veřejně mluvit o své práci.

„Zaujal nás jak tématem, které není nijak radostné, tak zpracováním, které s tématem zajímavě koresponduje,“ uvedli členové poroty – výtvarnice a autorka knihy Brnox Kateřina Šedá, reportér z pořadu Praha vs. prachy Janek Rubeš, vedoucí Tvůrčí skupiny Dokument ČRo Daniel Moravec, dramaturgyně festivalu Jeden svět Julie Kárová a filmová historička Tereza Czesany Dvořáková.

Mezi nominovanými celovečerními snímky se objevil 5 October, Do zbraně, FC Roma a H*ART ON. V krátkometrážní kategorii to byly Backstage, Kittchen – až budu proměněný a Stopy, střepy, kořeny.

Foto: archiv Cen Pavla Kouteckého