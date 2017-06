Mazej do Kouta! Cena Pavla Kouteckého odhaluje svůj program

Od 6. do 10. června se industriální prostředí bývalé Továrny v pražských Holešovicích naplní festivalovým duchem Ceny Pavla Kouteckého. Ta již po jedenácté představí výběr těch nejzajímavějších českých a zahraničních dokumentárních filmů a nezapomene ani na hudební program a filmovou osvětu. Letošní ročník bude ve znamení "zahnání do kouta" a právě kouty Pavla Kouteckého budou i ústředním motivem scénografie interiéru Továrny.

Co všechno tedy festival chystá?

Z holešovické Továrny se během příštího týdne stane "Továrna na sny". Cena Pavla Kouteckého připravují intenzivní několikadenní kulturní program, jehož vyvrcholením bude sobotní závěrečný večer a předávání Ceny Pavla Kouteckého, moderované dokumentaristou Bohdanem Bláhovcem.

Každý den během dopoledních hodin bude program věnován studentům a filmové výchově, odpolední část zas světové dokumentární tvorbě a navečer se bude promítat jeden z nominovaných českých dokumentů.

Nominované dokumentární filmy a kraťasy

Tento rok porota Ceny Pavla Kouteckého nominovala celkem čtyři české celovečerní a tři krátkometrážní dokumentární filmy.

Tragikomedie FC Roma režisérů Rozálie Kohoutové a Tomáše Bojara je věnována romskému fotbalovému týmu, který si téměř nekopl do míče, ale málem vyhrál ligu. 5 October režiséra Martina Kollára představí příběh muže, který se kvůli nádoru na obličeji rozhodl opustit svoji rodinu a vydal se na útěk před závažným rozhodnutím. O vztazích a tvůrčí erekci, která ne vždy končí happyendem, vypráví snímek H*ART ON Andrey Culkové. Jde o slovní hříčku: spojení hard on - erekce, heart - srdce a art - umění. Do zbraně Barbory Chalupové pak nabízí dokumentární dobrodružství plné zbraní a zbrojení, v němž se protagonistky vydávají do temných zákoutí fyzické i elektronické reality.

Mezi filmovými "kraťasy" byl nominován snímek Backstage režisérů Martina Macha a Dominika Truhláře, vyprávějící o jednom dni spalovače mrtvol ve strašnickém krematoriu, dále dokument Kittchen - až budu proměněný Tomáše Šťastného, který se pokusí odhalit, kde končí skutečný člověk Jakub König a začíná hudebník Kittchen. Třetím filmem jsou Stopy, střepy, kořeny režisérky Květy Přibylové, která natočila dokumentární báseň o prorůstání minulého a přítomného, mrtvého a živého.

Tvůrci oceněného snímku získají 100 000 Kč v celovečerní kategorii a 40 000 Kč za krátkometrážní snímek. Cena spojená se jménem Pavla Kouteckého je udělována od roku 2007 jeho pokračovatelům, trpělivým pozorovatelům světa se schopností sdělit své pocity a postřehy filmem.