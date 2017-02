Migrace i populismus. Jeden svět se zaměří na umění spolupráce

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět letos uvede 121 dokumentů včetně projektů s lidskoprávní virtuální realitou. Spojujícím prvkem uváděných filmů je téma spolupráce. Jeden svět potrvá od 6. do 15. března na několika místech v Praze a poté se přesune do dalších měst v České republice.

O migraci i populismu

Slavnostní zahájení festivalu Jeden svět bude patřit filmu Dobrý pošťák, odehrávající se v malé, vymírající vesničce na bulharsko-tureckém pomezí, kolem které denně procházejí uprchlíci na cestě do Evropy.



Téma migrace minulý rok festivalu dominovalo a ani letos se mu neubrání. Mezi filmy v kategorii Sen o Evropě se objeví i dokument režiséra Gianfranca Rosiho Fuocoammare (Požár na moři), který v roce 2016 vyhrál Berlinale a je nominovaný na Oscara. Zatímco v roce 2016 se Jeden svět zaměřil na samotnou cestu migrantů do Evropy, letos půjde hlavně o proces jejich integrace a politický boj, který svádí občanští aktivisté a populisté.



Vysoká důležitost bude kladena také tématu populismu, kterému je dokonce věnována nová kategorie Volte změnu!. Filmy se zaměří na nárůst populismu ve světě, budou se věnovat fenoménu rozpadu důvěry v tradiční politické strany a vzniku nejrůznějších nových hnutí. Promítat se budou dokumenty, zachycují vzestup řeckého otevřeně neonacistického Zlatého úsvitu (Zlatý úsvit: Jak to vidím já, režie Angélique Kourounis) i snahu kurdské místní vlády změnit věci k lepšímu, narážející na nepřízeň tureckých zákonů (Dil Lejlá, režie Asli Özarslan).

Podpora českých dokumentárních filmů

Jeden svět chce letos pomoci i českým filmařům. Celkem dvanáct filmů v české ko-produkci se utká v nové kategorii Česká soutěž o přízeň mezinárodní poroty. Se zavedením této soutěžní kategorie chtějí tvůrci festivalu podpořit šanci českých dokumentárních filmů na uvedení na zahraničních festivalech. Zajímavá témata přináší například dokumenty Epidemie svobody Terezy Reichové o problematice očkování v České republice a Děti online Kateřiny Hager o výchově dětí, které tráví na internetu více času než na hřišti.



Kromě těchto nových směrů zůstávají také kategorie věnující se například moci médií, urbanistickým tendencím v různých koutech světa či dopadům lidské činnosti na životní prostředí.

Kultura je právem každého člověka

Jeden svět každoročně připravuje i projekce pro školy a seniory. Letos chce dát větší prostor také handicapovaným a zaměřil se na zpřístupnění vybrané části programu divákům a divačkám s různými druhy znevýhodnění. Promítání bude uzpůsobené pro nevidomé, neslyšící, osoby s omezenou hybností i pro publikum s mentálním postižením.

Jeden svět interaktivně

V minulém roce přinesl festival Jeden svět nový prostor pro virtuální realitu. Letos tomu nebude jinak, interaktivní filmy budou diváci moci shlédnout v pražském diváckém centru v Galerii Lucerna. Za zmínku stojí například projekty simulují postupnou ztrátu zraku (Poznámky o slepotě) nebo panický strach z otevřených prostor (Stísněné sny).