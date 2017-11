Suburbicon je krásné místo pro nový začátek. Sestěhovaly se sem rodiny z celé Ameriky, aby začaly znovu na lepším místě. Založily zde školy, policejní stanici i hasičský sbor. Všudypřítomnou idylku ale naruší příchod černošské rodiny, který spustí vlnu nepokojů. Tohle všechno se ale odehrává na pozadí víceméně (spíš méně) promyšleného zločinu v rodině Gardnera Lodge (Matt Damon). Z pohádkového Suburbiconu se tak postupně stává temné předměstí, pravý důvod ale leží o kousek dál, než ho obyvatelé města hledají.

Jak se z kladů stávají zápory

Co se děje, dojde každému divákovi v prvních minutách - a i nadále dokáže předpovídat chování hrdinů s téměř stoprocentní přesností. Režisér a herec (v tomto snímku ale jen režisér) George Clooney se snaží důsledně ukazovat každý náznak, který je později důležitý. Místo malých drobečků, ale hází divákovy pod nohy pecny chleba. Ze Suburbiconu se tak stává unuděné drama bez překvapení, i když s několika typicky Coenovskými vtipy. (Bratři Coenové vytvořili kostru scénáře.) Alespoň že je celý příběh vyprávěn z pohledu malého chlapce, což je nakonec jediná zvláštnost, která dodává snímku trochu potřebné přitažlivosti.

Bohužel ale i v dalších aspektech filmu se Clooney tak úporně snaží na něco poukázat, že ze všech potencionálních kladů dělá zápory. Například chvíle, kdy celé předměstí naprosto bezdůvodně ničí majetek černošské rodiny a mezitím se ve vedlejším domě děje masakr. Krásný paradox, ze kterého by mohl divák mnohé vyčíst. Místo toho se ale z celého protirasistického pozadí stal otravný vykřičník, který ční z každého záběru, a z masakru nudná hádanková soutěž s názvem "Kdo teď zemře?".

Postavy bez minulosti

Nepříliš záživný děj naštěstí v mnoha ohledech podrží herci. Jejich postavy ale bohužel mají jeden velký nedostatek, a to žádnou minulost ani budoucnost. Paradoxně zrovna psychologii postav ve svém jinak důsledném vysvětlování tvůrci vynechali. Nečekejte tedy, že se dozvíte, kdo je Gardner Lodge a jeho rodina a proč dělají to, co dělají. I tak ale Mattu Damonovi a Julienne Moore, která se představila v dvojroli, daří udržet alespoň chvílemi divákovu pozornost. Kdybychom ale znali jejich hlubší pohnutky, pravděpodobně by snímek nepůsobil tak ploše.

Suburbicon je zvláštní směsicí Coenovského stylu, závanu 50. let, noir filmu a nudy. Bohužel ten poslední prvek přebil všechny ostatní. Kvůli dějové předvídatelnosti a naprostém nedostatku informací o postavách ze Suburbiconu rozhodně není idylické filmové město, do kterého byste se chtěli vracet, ale ani temné předměstí. Je to prostě jen místo, kudy jste projeli, ale hned na něj zapomněli.

