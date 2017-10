Pokud se nerveš, nemáš, kdo nemá, nic neznamená, není. Minulost komunismu a současnost kapitalismu, mezi nimiž byl šok, který z řady Rusů udělal trosky a z dalších bezcitné byznysmeny, reflektuje známý divadelní soubor Spitfire Company ve své nové hře Konec --- člověka. Doba z druhé ruky. V deseti obrazech deset členů souboru oslavuje deset let své existence a noří diváka do hluboké deprese a reality ruského člověka. To vše na motivy knihy laureátky nobelovy ceny Světlany Alexijevičové.