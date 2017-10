Wind River je indiánská oblast ve Wyomingu, kde ještě pořád panují zákony přírody a nejbližší soused žije kilomery daleko přes sněhové lány. Právě zde žije stopař Cory (Jeremy Renner), který ale jednoho dne místo pum najde mrtvou dívku. Na místo je přivolána agentka FBI Jane, která se ale v oblasti nevyzná. S vyšetřováním jí proto pomáhá nejen místní policie, ale právě i Cory, který se ale stále vyrovnává se ztrátou své dcery.

Už z krátkého shrnutí je jasné, že Wind River není žádný blockbuster. Právě naopak, je to komorní drama s několika dobrými herci, které ale dokáže upoutat svou jednoduchostí. Sheridan se obejde bez velkých gest, automobilových honiček, nejmodernějších přístrojů, které by vyšetřovatelům napověděli, kde a co hledat. Místo toho představuje dobrou detektivku, ve které je nejdůležitější rozum a napětí.

Scénárista nebo režisér? Obojí

Taylora Sheridana většina filmových fanoušků zná jako scénáristu skvěle hodnocených snímků Sicario: Nájemný vrah od Denise Villeneuva a Za každou cenu Davida Mackenzieho. Letos se ale Sheridan posadil na režisérskou židli a přivedl na svět drama Wind River, se kterým získal cenu v sekci Un Certain Regard na festivalu v Cannes. Ačkoli za scénáristickým stolem je si Sheridan viditelně jistější, ani na postu režiséra se nenechal zahanbit. Pod jeho rukama se z Wind Riveru stala po všech stránkách dobře zpracovaná klasika, která svou precizností výrazně vyniká nad současný filmový mainstream.

Z nenápadného hrdiny se stala hvězda plátna

Ani po herecké stránce snímek nezaostává, právě naopak. Jeremy Renner se se svým úsporným hereckým projevem přesně hodí do minimalistického pojetí snímku. Mnohdy je v záběru jen on a nekonečné wyomingské sněhové pláně, a i přesto nedává divákovi šanci, aby odtrhl oči od plátna. Renner ale také dokázal přesvědčivě vystihnout vnitřní pohnutky postavy, která se stále vyrovnává se smrtí dcery, ale zároveň musí pátrat po vrahovi mladé dívky. Díky této vedlejší linii příběhu se navíc do klasiky dostává potřebná nápaditost. Nicméně ani Elizabeth Olsen v roli mladé vyšetřovatelky se nenechá zahanbit a dohromady tvoří harmonický herecký pár.

Něco jako Wind River tu prostě už dlouho chybělo. Po všech stránkách vyvážený snímek dokázal, že důležitější než spousta peněz a zvučná hollywoodská jména je dobře odvedená práce a nápad. Také předvedl, že u detektivky není potřeba, aby se na plátně neustále hýbala spousta světel a počítačových triků. Stačí několik kvalitních herců a promyšlený scénář a nikdo se nebude nudit. Wind River je jednoduše důkazem vítězství kvality nad kvantitou.

Názor informuji.cz: 80% Wind River

