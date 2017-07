Valerian a město tisíce planet je další z filmů založených na komiksové předloze. Francouzský komiks Valérian a Laureline, který napsal Pierre Christin a ilustroval Jean-Claude Meziéres, byl vydáván od roku 1967 až do roku 2010. Hlavními postavami je milenecký pár a zároveň dvojice vesmírných agentů Valerian a Laureline. Film se inspiroval zejména knihou šestou se jménem Ambassador od the Shadows.

Valerian a Laureline mají získat konventor (malého živočicha, který umí mnohonásobně replikovat všechno, co sní) a dovést ho Mezigalaktickou vesmírnou stanici Alfa, jinak známou jako "město tisíce planet". Po cestě na místo setkání se Valerianovi zdá zvláštní sen o mimozemském druhu, který se živí lovem perel a zřejmě byl téměř vyhlazen. Nemá ale čas to řešit, na stanici se totiž dozví o dalším problému. V jejím středu se objevila šedá zóna, ze které se nikdo nevrátí, a neustále se rozpíná. Oba agenti se do ní nedopařením dostanou a zjistí, že věci se mají trochu jinak.

Komiksová předloha

Přepychové interiéry

Komiks i film nám ve "městě tísíce planet" ukazují nespočet mimozemských druhů (ve snímku se jich prý objevuje téměř 200) žijících na jednom místě, i když každý ve svém prostředí, které sdílí veškeré vědění. Pozlacení roboti, kteří se starají o správu města a bankovnictví, barevné hypersenzitivní "medúzy", které se zabývají neorologií, nebo obrovští trolové živící se humanoidními rasami. Na to, aby se je diváci mohli prohlédnout, bylo použito 2734 vizuálních efektů a stali se tak přenádherným pozadím (srovnatelným s Avatarem) průměrného snímku. Jinými slovy, to, co Luc Besson okopíroval z komiksové předlohy, funguje a zároveň to drží celý snímek nad vodou. Zbytek - zejména příběh - ale zoufale pokulhává za snovou, barevnou sci-fi scenérií.

Postavy bez charakteru

Valerian jako málokterý snímek jasně ukazuje, že ve filmu nejvíc záleží na kvalitním scénáři a poutavém a originálním ději. Jejich absenci bohužel nemůže zachránit ani kvalitní předloha, rozpočet 180 milionů dolarů, nebo příšerně hrající Rihanna v podivné roli barové tanečnice připomínající Mystique ze ságy X-men. Luc Besson bohužel nedokázal do scénáře dostat jediný smysluplný dialog nebo třeba vtip. Zejména rozhovory mezi hlavními hrdiny jsou neuvěřitelně ploché a nudné. Kvůli tomu si divák nemá jak k postavám najít cestu - nemají žádnou minulost ani budoucnost, neřeší žádné problémy (vyjma toho, jestli se vezmou) a obecně jejich chování neutváří žádný zajímavý charakter.

Bohužel hlavním postavám příliš nepomáhají ani herci. Dane DeHaan se ve Valerianovi vyloženě ztrácí, naopak Cara Delavingne Laureline svým zjevem i herectvím trochu přebíjí a ani dohromady jim to příliš neladí. Ovšem problém je spíš v tom, že se ke svým postavám nehodí, než že by je neuměli zahrát. I kdyby ale podali výkon hodný Oscara, stejně by je potopil naprostý plytký a předvídatelný příběh.

Krásný zámek bez příběhu

U filmů je to právě děj, který často rozhodne, jestli si ho pustíte, nebo jestli si raději zajdete na pivo do hospody. U Valeriana je to ale jinak. Trochu to vypadá, jakoby Luc Besson moc chtěl udělat vizuálně krásný snímek, ale zapomněl, že v tom propracovaném světě se musí i něco dít. Rychle našel příběh v jednom z komiksů a předělal ho do filmové podoby. Neuvědomil si ale, že na plátně to nefunguje jako na papíře. Při sledování filmu se proto cítíte, jako když chodíte s prohlídkou po krásném zámku, ale průvodce vám říká věci, které vás buď vůbec nezajímají, nedávají vám smysl a nebo už je znáte. Nakonec vám proto nezbyde nic jiného, než se kochat interiéry. A právě interiéry města tisíce planet jsou nakonec důvodem, proč se vyplatí ho vidět.

Kromě toho jsou komiksové snímky prostě v kurzu, takže ani Valerian se nejspíš v kinech neztratí. Nicméně dvě americké velmoce - Marvel a DC Comics - může jen těžko dostihnout. Útěchou a zároveň k zlosti nám ale může být, že Valerian na to měl všechny prostředky - kvalitní předlohu, kterou se nechali inspirovat i tvůrci Star Wars, prvotřídní digitální scenérii a obstojné herce - jen je neuměl poskládat tím správným způsobem. Valerin a město tisíce planet ale fanouškům ukazuje, že komiks neznamená jen "Avengers" nebo "Batman". I v Evropě jsou zajímavé komiksové předlohy, které možná jen čekají na to, než je někdo objeví. A třeba jsme svědkem vzniku třetí komiksové velmoce. Je dobré si vzpomenout, že i Marvel se musel naučit, jak na to. První Hulk koneckonců taky nikoho nezvedl ze židle.

