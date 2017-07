Colours of Ostrava opět nebudou jen o hudbě. Diskutovat s návštěvníky bude LP či Peter Garrett z Midnight Oil  

Imagine Dragons, Jamiroquai, Norah Jones, LP či Midnight Oil. To jsou jen některá z jmen, která lákají na letošní ročník festivalu Colours of Ostrava tisíce fanoušků. I tento rok proběhne spolu s festivalem v industriálním prostředí Dolní oblasti Vítkovic i Meltingpot s mnoha zajímavými diskuzemi. A další unikátní rozhovory nabídnou i jiné stage. “Byla by škoda zaměřit svoji pozornost jen na hudební hvězdy. Každá z dvaceti scén nabídne unikátní, nejen kulturní, zážitky,” vysvětlila Zlata Holušová, ředitelka festivalu.

“Letos jsme například hrdí na hosty na diskusní scéně Reflex Music Alarm, kde se obrazně potkají hudební Colours od Ostrava s fórem Meltingpot,” dodává Hanušová. Návštěvníci zde budou moci diskutovat s osobnostmi, jako jsou Peter Garrett z Midnight Oil, zpěvačka LP či saxofonista Donny McCaslin, který se podělí třeba o to, jaká byla spolupráce s Davidem Bowiem. O svých příbězích povypráví i Sola Akingbola z Jamiroquai, hudebníci Dudu Tassa, Sam Lee, Faada Freddy či čeští Mardoša, Milan Cais, Jaromír Švejdík nebo Michal Hrůza.

Samotné fórum Meltingpot s významnými mezinárodními osobnostmi současného akademicko-filozofického a odborného světa proběhne na osmi samostatných scénách. Vystoupí na nich celkem 150 osobností z devatenácti zemích světa. Do Ostravy dorazí třeba Ben Aaronovitch, autor londánské fantasy série, spisovatelka Karima Rennoune, indický informatik a autor proslulého experimentu Hole-in-the-Wall Sugata Mitra či válečný zpravodaj New York Times Ben C. Solomon.

Festival Colours of Ostrava odstartuje ve středu 19. července a potrvá čtyři dny, během nichž nabídne návštěvníkům stovky koncertů, diskuzí, debat, workshopů i divadel. Kvalitu letošního ročníku dokládá i fakt, že zbývá již jen několik desítek vstupenek. Dá se tedy dost dobře předpokládat, že bude akce nakonec zcela vyprodána.

8.7.2017 | Barbora Bittnerová