Jess (Scarlett Johanssonová) je úspěšná politička, která kandiduje do Senátu, má skvělého přítele a navíc je zasnoubená. Ještě před svatbou ji ale čeká rozlučka se svobodou v Miami, na kterou ji doprovodí kamarádky z vysoké v čele s mírně otravnou Alice (Jillian Bellová). Vše začíná parádně – víno, ženy, zpěv, drogy, striptér. A tady ta paráda končí. Holky ho totiž omylem zabijí. Zbytek filmu se snaží jen skrýt tělo, zahladit stopy a nedostat se do vězení. Do toho si Jessin snoubenec myslí, že ho chce opustit, a tak jí jede získat zpět. Překvapivě nakonec všechno dobře dopadne, alespoň tento žánrový požadavek film splňuje.

Nesmyslný děj s ještě nesmyslnějšími replikami

Možná by však bylo pro diváky lepší, kdyby to celé skončilo tragicky, alespoň chvíli by totiž film upoutal jejich pozornost a možná by se i bavili. Režisérka a scénáristka Lucia Aniellová totiž zapomněla, že u komedií by se měl divák smát a odcházet z kina veselý, ne zhnusený. Bohužel Holky na tahu považují za největší vtip, když se mrtvole znovuotevírají víčka nebo když ji moře vrátí na pláž. Na druhou stranu dobrý, inteligentní humor je těžké vymyslet a dnes už se vidí málo, ale proč celý příběh musí být navíc tak trapný?

Například těla se snaží naše partička zbavit asi tak dvacet metrů od břehu. Potom má jedna z nich sex s náruživou dvojicí bydlící v sousedství, aby získala videonahrávky z jejich verandy, na kterých má být natočené, jak se zbavují těla. Nakonec zjistí, že kamery nefungují. Dějová odbočka, která jinak s celým příběhem nemá nic společného. Navíc se k ní děj nevrací, tudíž vypadá, jakoby se snažila zaplácnout tu velkou černou díru nudy a trapnosti, která z filmu vznikla.

Chvílemi film zachraňuje Johanssonová, ale co tam dělá?

Bohužel takovýchto bezvýznamných komedií už vzniklo víc, nikdo už se jim nediví a nakonec si na sebe vždycky nějak vydělají. Největším otazníkem celého snímku tedy je jeho hlavní protagonistka Scarlett Johanssonová. Jak se mohla stát z Černé vdovy a z někdejší „múzy“ Woodyho Allena politička Jess, jejíž osobnost by se dala popsat několika nevybíravými slovy? Alespoň že její herecký výkon (a upřímně i její vzhled) je částečným osvěžením pro znuděné divácké oko, jelikož zbytek ansámblu dokonale souzní s trapností děje. Nicméně vzdáváme hold tvůrcům, že skupinka pěti holek je genderově i politicky vyvážená, na to jediné si asi nikdo nemůže stěžovat. Potom už je asi jedno, že všechno ostatní nestojí ani za cenu lístku do kina.

Holky na tahu mají stejný problém jako většina komedií v dnešní době - nejsou vtipné, pouze trapné. Trapný humor, kterému se divák zasměje, totiž není to samé jako dobrý vtip. Trapnost, která pramení z absurdity situace, ale bohužel provází téměř všechny repliky ve většině komedií dnešní doby. Už s nimi nemá cenu ztrácet čas, když v jiných žánrech vznikají dobré, někdy i skvělé snímky. Je mi líto, ale i stará česká Troška komedií je daleko zábavnější než opilé holky, které omylem někoho zabijí. Už to vypadá, že žánr kvalitní komedie se bohužel ze světa pomalu vytrácí.

24.6.2017 | Dominika Kubištová