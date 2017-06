První den Metronomu nabídl Monkey Business i Ester Radu, vyvrcholil koncertem legendárního Stinga

Slunečné festivalové odpoledne v pořadí druhého ročníku Metronomu zahájilo slovenské rapperské duo Modré Hory následované Thomem Artwayem a slovinskými Koala Voice. Na hlavní Metronome stage poté vystoupila pro někoho možná dlouho očekávaná kapela Monkey Business. Ti své vystoupení sice začali celkem zostra, hned po několika minutách však skupina zmírnila a v tomto tempu pak odehrála celý hodinový set, během něhož složila i poctu nedávno zesnulému zpěvákovi Georgi Michaelovi písní I Can´t Make You Love Me nebo Everything She Wants.

Ihned po Monkey Business zazpívala na Park stage Ewa Farna svůj neobvyklý, jazzový, repertoár. K tomu si přizvala mimojiné i kytaristu Davida Dorůžku. I když se vystoupení zprvu neobešlo bez zpoždění i technických potíží následovaných výměnou zpěvaččina retro mikrofonu hned během první skladby, její show i přesto u diváků sklidila potlesk. Dokonce došlo i na zavzpomínání na počátek zpěvaččiny kariéry, která fanoušky nepřipravila o svůj asi nejznámější hit Měls Mě Vůbec Rád, který se ovšem, stejně jako ostatní skladby, nesl v jazzovém duchu.

Souběžně s Farnou však probíhal na Moon stage o poznání zajímavější, nemainstreamový koncert. Zahráli Hard to Frame z Lysé nad Labem, skupina, která dokáže dokonale kombinovat drum’n’bass, dubstep a další taneční styly s ostatními žánry. Škoda jen, že se na na Moon stage dostalo tak málo návštěvníků.

Výstaviště Holešovice se začalo více probouzet až okolo půl osmé večer. To se na Metronome stage objevila dosud nejzajímavější postava festivalu – nadějná izraelská zpěvačka Ester Rada, na kterou již čekalo několik stovek lidí. Rytmické melodie bicích doprovázené saxofony, které podporovaly zpěvaččin charismatický hlas plný emocí, udělaly z tohoto koncertu asi vůbec první zajímavější a neotřelé vystoupení festivalu. Ester Rada pak společně s The Veils a Garden City Movement, hrajícími po ní, připravila publikum pro hlavní hvězdu večera.

Sting, který začal sympaticky přesně načas, předvedl energickou show, která dokázala rozhýbat přes deset tisíc fanoušků před pódiem – ti přestali až po devadesáti minutách nabitých těmi největšími hity pětašedesátiletého britského zpěváka, ale i hity od the Police, jako jejichž člen Sting působil. Nechyběly tak písně jako If I Ever Lose My Faith In You, Shape Of My Heart, Desert Rose nebo Englishman in New York, kterou Sting zařadil hned na začátek svého vystoupení a po které ho holešovické Výstaviště odměnilo takovým potleskem, až se musel dojatý zpěvák na chvíli odmlčet. Sting svým nenuceným, profesionálním a poctivým vystoupením, které dokáže odehrát stejně dobře v hale pro sto tisíc lidí i na menším prostoru, jenž skýtal Metronome stage, potvrdil svou právoplatnou pozici britské hudební legendy. Po bouřlivém aplausu po poslední písni zpěvák nabídl ještě přídavky, mezi nimiž se objevila i hitovka od The Police Every Breath You Take, která se tak stala úžasným nostalgickým ukončením prvního dne festivalu.

Stingem však první den Metronomu ještě nekončil, o program se postaraly Club Stage a především Moon Stage, která nabídla party v čele s GusGusem až do páté hodiny ranní.

