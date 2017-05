V roce 2003 přišel do kin Hledá se Nemo, snímek o malém klaunu očkatém, který nemůže najít svého syna. Příběh okouzlil tisícovky dětí i dospělých a v minulém roce si zasloužil i spin-off v podobě hledající Dory. Nyní diváci doufali, že se jim alespoň na chvíli připomene ten stejný pohádkový pocit při sledování španělsko-amerických Příšerek pod hladinou. Bohužel marně.

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Malý hlavonožec Deep žije se svým dědečkem v podmořské kolonii hluboko pod hladinou oceánu. Svět byl totiž zničen lidmi, kteří odletěli na Měsíc, a v moři už není bezpečno. Dny tu v klidu ubíhají jeden za druhým, až do chvíle, kdy v kolonii vybuchne stará bojová hlavice a kamení pohřbí všechny v průrvě plnící se lávou. Všechny až na Deepa a jeho přátele krevetku Alice a ďase mořského Eva. Jedině oni mohou zachránit kolonii před zánikem, pokud přivedou velrybu Nathana, která jako jediná dokáže všechny vyprostit.

Než se začnete nudit...

Až posud se dá příběh snést. Sice předem dospělí vědí, co se stane, ale u pohádky se tento drobný nedostatek přehlédne. Dětské oko se totiž soustředí na pestrobarevné rybky a animované mořské dno a o příběhu naštěstí příliš nepřemýšlí. Tedy dokud mu dává smysl.

Muréna Mora alias Glum

Než se ale všechno sesype, nastane i několik světlých scén, například když Deep a jeho přátelé potkají vampírovku hlubinnou jménem Norma. Další povedený „záběr“ diváky čeká, když se hrdinové seznámí se murénou Morou, která se chová jako Glum z Pána prstenů. Většinu cesty se totiž rozhoduje, jestli své nové přátele sní (což se jí jednou nedopatřením povede), nebo jestli je na to má moc ráda. Několik chvil, které vytahují film z bahna Mariánského příkopu.

Jakmile ale tahle rybí parta dojde do Města lidí, kde má bydlet Nathan, příběh naprosto přestane dávat smysl. Z ničeho nic se do jednoduchého, dětského příběhu zaplete další dějová linka. Deep a jeho přátelé z ničeho nic potkají mrože, tučňáka a delfína, kteří mají za úkol posbírat v mořských hlubinách co nejvíce živočichů a dovést je za lidmi na Měsíc. Z ničeho nic už nejde o to zachránit kolonii, ale o to osvobodit Nathana ze spárů téhle trojky a zabránit odletu vesmírné lodi. To, že jejich rodina umírá pod haldou kamení přestává být důležité. Nesmyslné prolínání několika motivů společně s plytkými dialogy nakonec donutí diváky neustále kontrolovat hodinky a zkoumat vybavení kina místo plátna.

V kinematografii skutečně není každý týden posvícení, ale dnes už se v kinech málokdy najde snímek, u kterého absolutně není jasné, proč vzniknul. (Samozřejmě kromě zisku, který ale tentokrát zřejmě nebude nijak vysoký.) Příšerky pod hladinou nemají vtip, zajímavý příběh, nebo dobrou grafiku ani v nich nevystupují žádné známé tváře. Vlastně vám jenom připomínají časy, kdy podvodní svět ovládala Dory, a kdy jste mezi korály a chaluhami hledali Nema. A to je méně než málo.

Kdy a kde dávají film: Příšerky pod hladinou