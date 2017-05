PROMS GALA připomene největší hity z Bídníků a dalších legendárních muzikálů

Je to už 25 let, co byl na české muzikálové scéně poprvé uveden legendární muzikál Les Misérables/Bídníci. Toto jubileum připomene v říjnu gala koncert, během něhož se mohou návštěvníci těšit nejen na známé melodie v podání Českého národního symfonického orchestru, ale také na výjimečné hlasy držitelů Ceny Thálie a dalších hostů z pražských i brněnských divadel.

Bídníci odstartovali velký český muzikálový boom, na který pak navázaly inscenace Dracula, Jesus Christ Superstar, Johanka z Arku či Fantom opery, který je po Bídnících nejdéle uváděným muzikálem na světě. Gala koncert, který proběhne 10. října ve Foru Karlín, připomene to nejlepší z hudebního divadla, co se kdy na českých prknech objevilo.

Hudební stránku bude mít na starosti Český národní symfonický orchestr, dirigentské taktovky se ujme Maestro Marcello Rota. A na jaké muzikálové hity se mohou diváci těšit? “Náš orchestr zahraje skladby z muzikálů West Side Story, Sunset Boulevard nebo Chicago,” osvětluje šéf orchestru Jan Hasenöhrl. Nejvíce prostoru bude věnováno ale právě muzikálu Les Misérables/Bídníci. Chybět nebudou písně, jako jsou Knížka snů, Píseň samotářky, Otčenáš i Příští den. Návštěvníci se dočkají ale také skladby Neplač pro mě, Argentino z muzikálu Evita, gospelové písně Kéž slunce svítí z Hair a Johanku z Arku připomene tercet Ty jsi ten déšť.

Kromě symfonického orchestru vystoupí během slavnostního večera také několik sólistů. Dorazí Marián Vojtko, Monika Absolonová, Bára Basiková, Hana Holišová, Pavel Vítek i Jan Kříž. Zpěváky doprovodí i padesátičlenný smíšený sbor. Sestavu také doplní řada původních představitelů z Bídníků. “Vybírali jsme interprety, kteří mají na repertoáru slavné muzikálové melodie patří k nejobsazovanějším umělcům tuzemských scén,” zdůvodňuje výběr Janis Sidovský, koproducent a autor programu.

Akce proběhne v rámci mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms, který pořádá již od roku 2005 Český národní symfonický orchestr. Vstupenky na gala koncert jsou v prodeji v internetovém předprodeji od 11. května