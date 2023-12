King Gizzard & The Lizard Wizard 2024 v Praze

NEZASTAVITELNÝ KOLOS KING GIZZARD PŘEPNUL NA SYNŤÁKY A PŘIJEDE POKOŘIT FORUM KARLÍN

NEJPRVE ROKY ČEKÁNÍ, PAK VYPRODANÉ DIVADLO ARCHA A NEDLOUHO POTÉ PO STROP PLNÝ VELKÝ SÁL LUCERNY. KDO BY SI MYSLEL, ŽE SE ZDE KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD ZASTAVÍ, OČIVIDNĚ TENHLE AUSTRALSKÝ FENOMÉN DOST DOBŘE NEZNÁ. S NOVÝM – NEČEKANĚ SYNŤÁKOVÝM – ALBEM V ZÁDECH SE KAPELA VRACÍ 18. KVĚTNA 2024 DO PRAŽSKÉHO FORA KARLÍN. „KDYŽ ZAVLÁDNE PEKLO, NAJDU VNITŘNÍ KLID,“ ŘEKL STU MACKENZIE ČASOPISU DIY. A KDO ZAŽIL TUHLE KAPELU NAŽIVO, PŘESNĚ VÍ, O ČEM FRONTMAN KING GIZZARD MLUVÍ.