BRITSKÁ FORMACE THE SMILE, KTEROU TVOŘÍ DVA ČLENOVÉ KAPELY RADIOHEAD, ZPĚVÁK THOM YORKE A KYTARISTA JONNY GREENWOOD, S BÝVALÝM BUBENÍKEM JAZZOVÝCH SONS OF KEMET TOMEM SKINNEREM, PŘEDSTAVÍ 12. ČERVNA ČESKÝM FANOUŠKŮM V PRAŽSKÉM FORU KARLÍN NAŽIVO SVÉ DRUHÉ ALBUM NAZVANÉ WALL OF EYES.

NÁSLEDOVNÍK OCEŇOVANÉHO DEBUTU A LIGHT FOR ATTRACTING ATTENTION Z ROKU 2022 VYCHÁZÍ JIŽ 26. LEDNA NA LABELU XL RECORDINGS. POUTÁ NA NĚJ VIDEOKLIP K TITULNÍ SKLADBĚ Z DÍLNY RESPEKTOVANÉHO AMERICKÉHO REŽISÉRA PAULA THOMASE ANDERSONA. JAKO PŘEDSKOKAN V PRAZE ZAHRAJE BRITSKÝ ELEKTRONICKÝ DJ A PRODUCENT JAMES HOLDEN.