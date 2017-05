Všichni známe příběh o králi kulatého stolu, muži, jenž se stal králem díky tomu, že dokázal to, co nikdo jiný před ním - vytáhl meč zaseknutý do skály. Nový film režiséra Guye Ritchieho kašle na snahy o věrohodné historické drama, naopak z této středověké legendy dělá akční fantasy plné novodobých hlášek a efektů.

Artuš, syn krále, je ještě jako malý chlapec svědkem vraždy svých rodičů. Zatímco se vlády po jeho otci ujímá jeho strýc Vortigern, malý chlapec uniká na loďce a je nalezen a vychováván v nevěstinci v Londýně. Během let, kdy se Vortigern snaží převzít moc nad světem lidí a svět mágů srovnat se zemí, z Artuše roste silný bojovník a ochránce žen, a rozhodně se mu nelíbí, že má v osudu zapsáno trochu něco jiného - a tedy že má Vortigerna za pomoci mágů porazit a stát se králem.

Hned na samém začátku diváky překvapí poměrně zmatená divoká bitva, ve které postavy, s nimiž jsme se zatím neměli čas seznámit, bojují proti slonům tak velkým, že mají jistě vliv na gravitaci a rotaci země. Neobvykle velkých zvířat a dalších nepochopitelných úkazů je ve filmu více, opravdu se ani zdaleka nepokouší zrcadlit realitu, nýbrž využívá veškeré možnosti nejen vizuálních efektů, aby diváci dostali tu nejúžasnější, nejakčnější, nejstylovější a nejvíce fascinující show, jíž je dnešní kinematografie schopna.

Co se příběhu týče, není zase až tak podstatný. Nedočkáte se nijak moc napínavého děje, nedočkáte se epických proslovů před bitvami, dokonce ani moc zajímavých postav a dialogů mezi nimi. Charlie Hunnam (Ztracené město Z) je pro roli dědice trůnu, co si umí poradit i v drsných a temných uličkách středověkých měst, jako zrozený, stejně tak Jude Law (Sherlock Holmes) pro roli posedlého, očarovaného vládce toužícího po moci za každou cenu. Ostatní postavy nestojí za řeč, možná s výjimkou Astrid Bergès-Frisbey (Výchozí bod), která toho moc neříká ani nedělá, ale tváží se magicky, což jí taky sedí.

Veškerá energie, kterou tvůrci ušetřili při psaní scénáře, byla investována do efektů. Absolutní minimum filmu běží v normální rychlosti - většina záběrů je buďto zpomalená či zrychlená a sestříhaná do poměrně bláznivých dvou hodin, které unaví i otrlejší diváky. Je pravda, že zejména některým částem filmu tento střih svědčí, je ale potřeba si nejdříve zvyknout. Plusové body snímku patří za využití hudby. Soundtrack je skutečně povedený a do děje opravdu skvěle zakomponovaný, klobouk dolů.

Zůstává však otázkou, jestli to stačí. Jestli je dobrý film opravdu jen směsí dobrých motivů, dobrých obrazů a dobrých zvuků, jestli stačí snažit se na diváky udělat dojem po audiovizuální stránce, jestli investovat do dobrých herců, dobrých efektů a reklamní propagace je vše, co je pro úspěšný film potřeba. Možná bychom totiž oželeli, že mají středověké postavy moderní sexy sestřihy a pro každou scénu jiný outfit, a výměnou za to bychom chtěli třeba děj, co zaujme, nebo myšlenku, která v nás zanechá nějaké stopy i po dokoukání.

