Nacházíme se na počátku 20. století. Percy Fawcett s cílem očistit rodinné jméno a vysloužit si uznání ve vyšších kruzích přijímá nabídku britské Královské geografické společnosti a vydává se na dobrodružnou výzkumnou výpravu do Amazonského pralesa. Z povinného úkolu, který podstupuje kvůli ženě a malému synkovi jen nerad, se stává vášeň a životní poslání daleko přesahující to, co kdy čekal.

Percy Fawcett (Charlie Hunnam) spolu se svým kolegou spolubadatelem Henrym Costinem (Robert Pattinson) v amazonské džungli překonává opravdu náročné překážky. Hmyz, nedostatek potravin, deště, nemoci, domorodé kmeny kanibalů, piraně, smrt i zrada některých členů jejich skupiny jim jasně naznačuje, že se pustili do projektu, který je nejspíš nad jejich síly. Musí už jen najít pramen Rio Verde, poté může být jejich mise označena za úspěšnou a oni se mohou vrátit do Británie. Na konci cesty však najdou něco, co je donutí se do tropického pekla na zemi vrátit, a ne jednou.

Ve filmu Ztracené město Z však nesledujeme jenom Percyho opakované dobrodružné návraty do neprobádaných pralesů, jsme svědky i jeho debat s vědeckou obcí, která v té době jeho objevy a teorie zesměšňuje, a sledujeme i jeho rodinný život, zejména postupně se vyvíjející vztah se ženou Ninou (Sienna Miller) a nejstarším synem (Tom Holland). Snímek se snaží o relativní historickou přesnost, proto můžeme vidět badatele Fawcetta nejen jako člověka zaobírajícího se mapováním Bolívie a hledáním důkazů o prastaré civilizaci, ale i jako účastníka honu na jelena či vojáka v první světové válce.

Charlie Hunnam je skvělým představitelem Percyho Fawcetta, nejspíš hlavně proto, že jeho tvář ve filmovém průmyslu ještě není tolik okoukaná, a máme tedy pocit, že se díváme opravdu na Fawceta, ne jen na známého herce v dalším převleku a dalším příběhu. Je fakt, že v současné době nejsou filmy ani knihy o objevování a prozkoumávání nových částí Země moc in, dříve letadla a v dnešní době družice nám dovolují vidět ze světa víceméně cokoli víceméně kdykoli si zamaneme. Buďme realisti, většinu populace už nelze nalákat pořádně ani na prozkoumávání vesmíru. Proto je Ztracené město Z - navzdory poměrně poutavému názvu - sázkou na nejistotu co se zájmu diváků týče.

A možná v tomto udělali tvůrci největší chybu. Vyprávějí věci tak, jak byly, včetně nezajímavých a nedůležitých pasáží. Životopisný přístup k příběhu postavy Percyho Fawcetta nedělá film napínavým ani dramatickým a nevzbouzí žádnou zvědavost či otázky (jak jistě vzbouzel v té době), a jelikož postrádá jakoukoli dynamiku, dvě a půl hodiny jsou prostě moc. Je to skutečně škoda, protože badatel Fawcett a jeho možná ne tak docela imaginární město Z za pozornost stojí.

Tento film je tématem, příběhem i obsazením velice dobrý. Jedinou překážkou je bohužel jeho délka a nedostatek výrazných momentů a scén, což veškerá ostatní pozitiva převažuje. Na to, jakou dobu u filmu člověk stráví, si mu toho totiž v paměti zůstane žalostně málo.

