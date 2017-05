Nacházíme se v blízké budoucnosti, kdy je firma The Circle nejúspěšnější v Americe a rychle se šíří po celém světě. Je také vysněným zaměstnavatelem všech ambiciózních mladých lidí. Mae Holland je jednou ze šťastlivců, jimž se naskytne příležitost dostat se k pohovoru u této úžasné korporace a potenciálně být u událostí, které se mohou zapsat do dějin.

Film (či jeho knižní předloha) nezapře inspiraci dnešním trendem youtuberů a vlogerů, GoPro kamerek a dalších vymožeností, které zejména mladým lidem umožňují sdílet své životy - jak výjimečné zážitky tak i šeď všedních dní - se zbytkem světa. The Circle se z pozice globálního lídra, jemuž konkurují ani ne tak další firmy jako přímo vlády jednotlivých zemí či Evropská Unie, snaží v těchto trendech najít pozitiva a pomocí kamer umístěných všude a nepřetržitě nahrávajících poukazuje na možnost úplného vymýcení kriminality, zlepšení chování lidí, když si budou vědomi toho, že jsou neustále sledováni, či možnost nalezení dávno ztracených přátel a lásek.

Mae (Emma Watson), která se do firmy dostane za pomoci kamarádky Annie (Karen Gillan) zpočátku o chování a smýšlení lidí uvnitř The Circle pochybuje. Postupně se však do firemní kultury integruje a začíná si nejen zvykat, ale dokonce exceluje. Firma a zejména její ředitel a zakladatel Eamon Bailey (Tom Hanks) však postupně začíná narušovat Maeiny předchozí vztahy, a to jak s rodiči - neboť Mae má nemocného otce a snaží se současně vydělávat na pojištění a současně být doma a pomáhat matce, což se v mladém dynamickém kolektivu moc nenosí - tak s kamarádem Mercerem (Ellar Coltrane).

Film láká do kin na dobře sestříhaný trailer a skvělá jména v hlavních rolích. Kromě Toma Hankse, který bývá často brán za záruku kvality filmového zážitku, a Emmy Watson, jež má skvěle našlápnutou kariéru a v současné době ji můžeme vidět v kinech dokonce ve dvou filmech souběžně (recenzi na Krásku a zvíře si můžete přečíst zde), ve snímku jednu důležitou roli obsadil i John Boyega, nám známý v poslední době hlavně díky roli Finna ve Star Wars. Zde mu však tvůrci poskytli žalostně málo prostoru se projevit a jeho postava i důvod její existence zůstává zahalen tajemstvím.

Tom Hanks jako vždy svou roli zvládá bravurně. Hlava celosvětového impéria a vizionář, který v Mae nejspíš vidí trochu mladší verzi sebe, je nejrealističtější a (vzhledem k příběhu trochu překvapivě) i nejsympatičtější postavou filmu. Nadšená a ambiciózní Mae je na druhou stranu téměř otravná, jak paletou svých výrazů, jež jsme u Emmy Watson už viděli tisíckrát a trpělivě čekáme na nějakou novou polohu, do níž ji tento film bohužel nedostal, tak i reakcemi na různé situace, za což je na místě vinit spíše autora předlohy či scénáristy.

The Circle vypadá nejlépe v traileru. Ze začátku filmu je ještě náznakem vidět jeho potenciál (což je paradoxně ve filmu často omílané a pro děj i ideologii firmy docela stěžejní slovo) a optimistický divák napjatě čeká, zda se film vyvine více či méně předvídatelnou cestou, na konci však už i ti největší snílci zahazují všechny naděje. Film si z možných konců nevybírá v podstatě žádný, vyzní do prázdna a skvělé obsazení, relativně zajímavé téma i povedený moderní minimalistický vizuál je mu k ničemu.

Kdy a kde dávají film: The Circle