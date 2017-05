Studio DreamWorks zpracovalo krátkou knihu „The Boss Baby“ z roku 2010 o tom, proč je dítě v domě vlastně takový malý šéf. Přidalo k ní příběh a vznikl originální animovaný film, který právě vchází do kin. Mimi šéf vás sice pobaví, ale pohádkové kouzlo, díky kterému odcházíte ze sálu s růžovými brýlemi, mu chybí.

Mimi šéf vypadá jako obyčejné malé miminko, ale ve skutečnosti je doslova rozený vůdce. Pracuje ve společnosti BabyCorp a snaží se zjistit, proč mají lidé raději štěňata z konkurenční společnosti Šteně a.s. než jejich batolata. Z toho důvodu se rozhodne nastěhovat se k rodině Templetnových, kteří pro Štěně pracují.

Ke „svým“ rodičům dojede taxíkem, oblečený v malém obleku s kufříkem a ovládne celý dům, kromě svého staršího bratra Timothyho. S ním bojuje do té doby, než najdou společného nepřítele Francise Francise, majitele Šteně a.s. Bohužel ale celou dobu není jasné, jestli se tvůrci snaží ukázat, jak vidí příchod miminek do rodiny děti, nebo vám prostě jen na plátně promítají jeden z mnoha pohádkových světů.

Dětská fantazie nebo obyčejný animák?

Hned na začátku se dozvíme, že má Timothy velmi bujnou fantazii. Ulice je pro něj divoký prales s dinosaury a dům vesmírná loď. Navíc, když on vidí divokou automobilovou honičku s mimi šéfem, rodiče se dívají na hru dvou malých dětí. Díky tomu to vypadá, že by celý film mohl být jen animovaným zpracováním dětské fantazie. Zbytek snímku ale působí jako typická pohádka. BabyCorp lítá v oblacích, děti jezdí po strojových pásech, kde dostanou plínku a dudlík, a zabiják ze Šteně a.s. se převleče za chůvu a nikomu není divné, že má svaly jako Mike Tyson. Dvě strany mince, mezi kterými si celou dobu divák nemůže vybrat.

Naštěstí ho po celou dobu rozptyluje netradiční motiv a dávka vtipů, o kterou se postará sám mimi šéf. Chodí po domě jako pán všeho tvorstva, pije speciálně upravený sunar, a rozhazuje dolary, ale jen do té doby, než se objeví rodiče. Potom je z něj vzorné miminko, i když si pro sebe brumlá, jak je to ponižující. Navíc má tak trochu napoleonský komplex. Sice je vůdce, ale sám kvůli své výšce nevyleze ani na postel nebo auta. Zdaleka nejnápaditější je ale krátká epizoda, kde se Timothy s mimi šéfem dostane pomocí firemního dudlíku jako hologram do BabyCorpu.

Jako pejsek a kočička

Bohužel několik vtipných scén, dobrá předloha a originalita tentokrát nestačí. Mimi šéf i přesto všechno totiž působí tak nějak nedopečeně. Je to, jako když vařili pejsek s kočičkou. Sice použili samé dobré suroviny, ale ty k sobě nepatřily. I Mimi šéfovi se totiž stalo, že k vajíčkům, mouce a ovoci dali do dortu špekáčky a kyselé okurky. Při některých scénách se totiž jen koukáte a ani nemáte snahu vnímat, jako kdybyste se přejedli právě kilem párků, a někdy se zase musíte tvářit hodně kysele, jak je to, co se děje na plátně, trapné. I tak je to ale pořád dort, který se dá sníst.

Mimi šéf má navíc oproti svým kolegům tři velké výhody – dobře sestříhaný trailer, Toma McGratha (režiséra Madagaskaru) a hudbu od Hanse Zimmera. Dobrá upoutávka a známá jména naláká diváky do kin, a navíc je hudba od jednoho z nejznámějších hudebních skladatelů udrží v křeslech, i když se zrovna budou chvilku nudit. A tak splní to, pro co byl stvořen. Vydělá peníze a v rámci možností pobaví.

