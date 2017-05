Oslavy Star Wars vzdaly úctu Carrie Fisher ve vzpomínkovém videu. Je povedenější než nový trailer!

Stopa Síly ještě nevychladla. Letošní Oslavy Star Wars skončily teprve v neděli, a tak ještě stále máme co zpracovávat. Vůbec největším tahounem byl samozřejmě teaser k osmému dílu hlavní ságy. V nás ale rozhodně nevzbudil tolik emocí, o kolik se jich postaralo vzpomínkové video na Carrie Fisher. Sledovat její stopu od prvního dílu po poslední zaobalilo jubilejní 40. výročí do toho správného hávu.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Celé to začalo v roce 1999 v americkém Coloradu ve městě Denver. V produkční společnosti hvězdné ságy tehdy vymysleli, že oslaví nadcházející premiéru prvního dílu nové trilogie s podtitulem Skrytá hrozba. V roce 2015 se v kalifornském Anaheimu oslavy konaly zase v očekávání již třetí produkované trilogie, kterou tehdy v prosinci uvedla Síla se probouzí. K té příležitosti dostali fanoušci trailer na spin-off snímek Rogue One. Letošnímu ročníku konajícímu se v Orlandu na Floridě vévodil při 40. výročí od premiéry Nové naděje teaser trailer k druhému dílu s temným názvem Poslední z Jediů. Ale…

I když si teaser uřízl pořádný kus pozornosti, nebo snad mírné zklamání napjatých fanoušků, i přes k tomu zveřejněný epický plakát; nejemotivnější zážitek nabídlo paradoxně stále velmi slabě rozšířené video vytvořené na památku herečky Carrie Fisher. To na Oslavách uvedla její dcera Billie Lourd, která předvedla, že je dcerou své matky nejenom, co se týče šatů, ale také zopakování dlouhé, avšak nezapomenutelné repliky končící slovy: „Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.“

Necelých pět minut dlouhá stopáž zahrnuje scény nejenom ze všech čtyř dílů, ve kterých Fisher účinkovala. Podívat se můžeme také na záběry z natáčení, které skvěle ilustrují, jaká osobnost herečka byla a kolik nadšení pro hvězdnou ságu měla. To potvrzují i další herci a osoby stojící za Hvězdnými válkami, včetně Harrisona Forda, Marka Hamilla nebo samotného George Lucase. Ostatně nechybí ani legendární proslov herečky z cen AFI 2005, ve kterém dala slavnému producentovi a režisérovi co proto. Právě tuto její jedinečnou, svéráznou a nebojácnou povahu ve videu podtrhuje singl od Davida Bowieho, Rebel Rebel.

A co dalšího nám letošní Oslavy Star Wars přinesly?

Pro fanoušky animovaných seriálů to byla informace, že čtvrtá série Rebelů bude také poslední. Prostor mezi Pomstou Sithů a Novou nadějí nebyl přeci jenom nekonečný, i tak se ale stále mohou těšit na nové příběhy a postavy, které výkonný producent Dave Filoni ve svém panelu přislíbil, včetně návratu i několika starších charakterů. Na desítky a stovky nových dobrodružství však čeká na hráče od počítačů a konzolí. Ti se už v listopadu mohou těšit na Battlefront II, který je sice záležitostí především multiplayer online módu, součástí hry jsou ovšem i oficiální příběhové linie z Hvězdných válek. Na potkání tak budete mít vesměs kteroukoliv postavu od mistra Yody a Dartha Maula až po Rey a Kylo Rena.

Z dalších novinek je to právě již zmiňovaný teaser trailer, plakát a vzpomínkové video na Carrie Fisher. Pokud si ale chcete užít patřičné dávky emocí v celém rozsahu, rozhodně se zpětně podívejte na panely, jichž se účastnil George Lucas nebo Mark Hamill a Harrison Ford. Producent a režisér se rozpovídal a upustil více vtipů a anekdot než kdy jindy, a totéž můžeme říct o obou na Oslavách snad nejvíce sledovaných hercích. Řada však samozřejmě přišla také na mladší generaci zahrnující Daisy Ridley, Johna Boyegu a další. Na jejich druhou premiéru v hvězdné sáze se můžete těšit již 14. prosince v našich kinech.