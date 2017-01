Do kin se chystá nový časosběrný dokument Heleny Třeštíkové

Dlouhých 35 let sleduje režisérka Helena Třeštíková manžele Strnadovi. Jejich příběh nyní nabídne divákům v novém celovečerním dokumentu, který vstoupí do kin 19. ledna. Základem snímku se stal projekt Manželské etudy, který v roce 2009 vstoupil do své třetí etapy.

Tématem projektu Manželské etudy bylo původně zkoumání příčin časté rozvodovosti u mladých párů. První díl byl dokončen již v roce 1986. Strnadovi, rodiče pěti dětí a hlavní hrdinové nového dokumentárního snímku, spolu však vydrželi až do dalšího pokračování této etudy, která se točila po dvaceti letech. Helena Třeštíková jejich životní příběh zaznamenávala po dobu 35 let. Nyní ho divákům nabídne sestříhaný do necelých dvou hodin.

A proč si k celovečernímu snímku vybrala režisérka ze všech rodin právě Strnadovi? “Zdálo se nám, že v příběhu této rodiny se zrcadlí několik důležitých témat. Kromě manželských vztahů jsou to vztahy s dětmi, víra ve vlastní schopnosti a odhodlání vzít život do vlastních rukou a podnikat. A také nás zaujala jejich jedinečná schopnost to vše otevřeně a upřímně reflektovat,“ vysvětluje Třeštíková. Samotné natáčení však neprobíhalo vždy podle plánu. Některé z dětí neměly zájem s filmaři spolupracovat a i hlavní protagonisté chtěli v průběhu natáčení spolupráci ukončit.

„U Strnadů byla velká krize po zrušené svatbě dcery a dramatickém konfliktu rodičů. Ivana mi tehdy zavolala, že s natáčením končí. Václav naopak pokračovat chtěl. Asi půldruhého roku jsme se neviděli, emoce se uklidnily, zavolala jsem jim a s dalším natáčením souhlasili. Bylo to krásné opětovné setkání a měla jsem velkou radost, že k sobě zase našli cestu. A že ji našli i k nám,“ doplňuje Třeštíková.

Helena Třeštíková se proslavila právě svou časosběrnou metodou, čímž zaujala i za hranicemi České republiky. V roce 2008 byl její snímek René vytvořený stejnou technikou oceněn jako nejlepší evropský dokument roku. Úspěch u českých diváků pak slavila i se snímky Marcela, Katka, Soukromý vesmír či Mallory. Společně s producenty Kateřinou Černou a Pavlem Strnadem zahájila také třetí pokračování šestidílného cyklu Manželských etud. Třetí etapu nahrává od roku 2009 a práce na ní skončí v tomto roce. Filmaři tak dál pokračují ve sledování všech protagonistů, včetně Strnadových.

