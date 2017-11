Poslední sjednocení. Marvel přichází s první ochutnávkou Infinity War

Hrdninové nejsou nesmrtelní. I to jakoby napovídala první upoutávka na jeden z vrcholů třetí fáze Marvel Cinematic Universe (MCU). Avengers: Infinity War vstoupí do kin po celém světě už v květnu příštího roku a podle prvních obrázků skutečně budou epickým začátkem konce.

Diváci se dočkají týmovky - až na výjimky - všech hrdinů, které dobře znají ze série studia Marvel. V přímé linii snímků Avengers to pak bude třetí film po Avengers (2012) a Avengers: Age of Ultron (2015).

V touze po vzácných kamenech nekonečna sestoupí arcizloduch Thanos na planetu Zemi. Všechny předchozí pokusy jeho přívrženců o zisk mocných artefaktů selhaly, a tak se tzv "šílený titán" rozhodne vzít věci do vlastních rukou. To nám tvůrci avizovali už na konci Agen of Ultron, kde v potitulkové scéně zloduch navléká rukavici nekonečna, ve které je místo právě na gemy se strašlivou mocí. Čtenáři komiksů z předlohy ví, jak strašný bude mít konečná válka dopad a na stejné vlně se veze i studio samotné. Předposlední Avengers, před ještě nepojmenovaným finále, zásadně změní superhrdinský svět a to znamená jediné, ne všichni z oblíbenců na plátně dožijí dalšího dne.

V upoutávce, která se velmi podobá uniklým materiálům z festivalu Comic Con, uvidíte rozpolcené hrdiny, kteří pod hrozbou největšího zla musí najít cestu zpátky. Musí se znovu sjednotit - jen tak mohou Thanose porazit. Titán shromažďující kameny nekonečna se destrukcí jejich domova na Zemi baví. Temnou upoutávku podkresluje tradiční hudební téma Alana Silvestriho a slibuje největší propojení komiksových filmů v historii. Kromě Avengers nás čeká i Spider-Man, Dr. Strange nebo Strážci Galaxie. Ukázku si vychutnejte v originálním znění.