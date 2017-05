Z útrob Marvel Studia vypadla další kazeta s oldschool hitovkami. Při jejím poslechu zažijeme již druhé divoké vesmírné dobrodružství, během něhož velice neobvyklé uskupení hrdinů opět musí čelit hrozbě destrukce celé Galaxie. Již v prvním díle nám ukázali, že k podobným výzvám je třeba přistupovat s humorem, a nyní se danou filosofií řídí snad ještě více.

Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax a Groot zachránili v minulém díle Galaxii a za odměnu získali opravenou loď a čistý trestní rejstřík. Cestují nyní vesmírem a dělají kdejakou pochybnou práci, která vypadá, že jim zrovna vynese nejvíc peněz. S pověstí zachránců všeho, co existuje, se podobné výnosné práce shání poměrně snadno, a tak mají Strážci Galaxie spoustu příležitostí něco pokazit a poštvat proti sobě víceméně všechny národy, rasy i jednotlivce, s nimiž přijdou do styku.

Tím se nijak neliší tento díl od předchozího. Sledujeme v podstatě skupinu ťulpasů, kteří se devadesát procent času hádají o úplných nesmyslech, a během toho jen tak mimochodem přežívají divoké vesmírné bitvy a nachomýtají se k superzáporákům během pokusů o likvidaci Galaxie. To vše v rytmu popových hitů minulého tisíciletí - no neberte to.

K původnímu pětičlennému týmu zde přibývají další členové, což hlavně během závěrečné bitvy dělá situaci trochu moc zmatenou a nepřehlednou. Na druhou stranu je však každá postava dostatečně zajímavě vykreslenou osobností na to, aby nebyla zbytečná a přinášela nějakou přidanou hodnotu. Nezbývá než se zvědavostí čekat, jak se budou jednotlivé postavy i celkové složení týmu vyvíjet v dalším pokračování.

Tvůrci si také neodpustili trochu patosu ve formě "my nejsme jen přátelé, jsme rodina", což zde však v porovnání například s nedávnou premiérou dalšího dílu ze série Rychle a Zběsile, kde je tento koncept zakořeněn hlouběji a smysluplněji, vyznívá poněkud smutně a prázdně. Většinu diváků ovšem jistě potěší, že se alespoň konečně dočkáme odpovědi na nevyřčenou otázku z prvního dílu - kdo je otcem Petera Quilla? Tato rodinná a celkově vztahová tématika prostupuje celý film, a ač mu přidává na dojemnosti, naštěstí neubírá na humoru. Citlivější povahy zejména ke konci zamáčknou slzičku, což je zrovna od tohoto filmu spíše překvapující a nečekané, než vyloženě nevítané.

Strážcům Galaxie lze každopádně nostalgické a dojemné pokusy o hraní na city odpustit. Od prvního Grootova tanečku totiž baví bez přestávky celé dvě hodiny a nejednou diváky upřímně od srdce rozesmějí. Proto jim lze odpustit i šílený přehršel efektů a možná dokonce i chvilkové zmatené, příliš divoké scény. Jak již bylo řečeno, uvidíme, jakými cestami se série bude ubírat dál - našlápnuto má však rozhodně dobře. Kdo by chtěl najít více důvodů pro kritiku, asi by uspěl, kdo však očekává zábavu, akci, uvolnění a spoustu někdy až šokujícího humoru, ten si na své přijde.

