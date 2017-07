Peter Parker (Tom Holland) je teprve ve druhém ročníku střední školy a už dostal od Iron Mana oblek a šanci konat dobro. To však mladičký Spider-Man pochopil jako pozvánku mezi Avengery, a tak dělá, co může, aby na sebe upoutal jejich pozornost, a denně čeká na telefonu na přizvání k další misi. Časem však začíná pociťovat, že jeho spojení s Avengers ve formě Happyho Hogana (Jon Favreau) zde není proto, aby ho Avengers přizvali mezi sebe, nýbrž proto, aby ho mohli hlídat.

Později s pomocí svého kamaráda Neda (Jacob Batalon) zjišťuje i to, že má sledovací zařízení implementována v obleku, a také fakt, že většinu funkcí svého obleku nemůže využívat, neboť jsou zablokovány. Je touto nedůvěrou zklamán a od daného okamžiku se rozhodne jednat na vlastní pěst. Mezitím roste jak firma, která vyrábí a dodává nebezpečné zbraně zločincům, tak i schopnosti a vliv jejího majitele Adriana Toomese (Michael Keaton), který je odhodlán eliminovat všechny, kteří by mohli jeho úspěch narušit - což je v tomto případě právě Spider-Man.

Část filmu je natáčena i z pohledu Petera, v dnešním světě youtuberů a vlogerů by totiž postava teenagera, který nenahrává každý svůj krok, asi nebyla moc věrohodná. Tom Holland je pro roli Spider-Mana dobře zvoleným hercem, daří se mu předávat nám atmosféru středoškolského světa outsiderů a jejich snahy zapadnout, potřebu dokázat si vlastní důležitost i pocity platonického zamilování do "dokonalé" dívky z vyššího ročníku (Laura Harrier).

Michael Keaton jakožto hlavní záporák prostě zklamat nemůže. Stejně jako ve filmu Zakladatel z loňského roku se zde dostává do polohy byznysmena, jehož jediným cílem je uspět, růst, expandovat. Tentokrát však nebuduje filmu obchodující s hranolkami a humburgery, nýbrž se stává nelegálním dodavatelem zbraní. Není však čirým zlem, které je potřeba úplně zničit - jeho pozitivní motivace v podobě zajištění rodiny je patrná až do samého konce.

Spider-Man: Homecoming není ničím jiným než dalším z nekonečné řady marveláckých blockbusterů. Hodně slibuje, a co slíbil, to i dodá, ale nepřináší nic extra nového. Díky mladší hlavní postavě a tedy možná i trochu mladšímu cílovému publiku zde ubírá na epičnosti, hlubokých myšlenkách a hrdinských činech, naopak je film dosti odlehčený a nejednou si dělá legraci sám ze sebe. Pravděpodobně lze říct, že využívá svůj potenciál naplno, ale jestli to stačí na to, aby si v množství Avengerů našel i pavoučí muž fanouškovskou základnu, která bude napjatě očekávat pokračování, to je zatím těžké předurčit.

8.7.2017 | Káťa