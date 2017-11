Zamilovaný Shakespeare v Divadle pod Palmovkou je dobrou inscenací, odhlédneme-li od filmové předlohy

Divadelní adaptace filmu Zamilovaný Shakespeare (Shakespeare in Love, 1998) se v roce 2014, kdy byla uvedena v londýnském Noël Coward Theatre, stala jednou z největších kulturních událostí posledních let. Scénář Marca Normana a Toma Stopparda tehdy přepracoval uznávaný britský dramatik Lee Hall, který za svou kariéru napsal přes deset dramat. Nyní byla hra přeložena a uvedena v pražském Divadle pod Palmovkou. Režisér a ředitel divadla Michal Lang ji však pojal po svém.

Příběh divadelní adaptace je totožný s tím filmovým. Hrdinou je mladý básník a dramatik Will Shakespeare (Tomáš Dianiška), který potřebuje co nejdříve dokončit svou novou hru. Je na to ovšem příliš vyčerpaný, a navíc se mu nedostává inspirace. Múzou se mu znenadání stane pohledná Viola de Lessepsová (Kamila Trnková), která z hloubi duše touží stát se herečkou. K divadlu se však v dobách královny Alžběty mohl dát jen muž; dívka se tedy rozhodne pro lest a do Shakespearova hereckého ansámblu pronikne v přestrojení za chlapce.

Prvky moderní doby

Michal Lang, který se zhostil režie této hry, se oproti britským kolegům rozhodl pro několik drobných úprav a inovací. Diváka tak dost možná překvapí minimalistická scéna s malým množstvím kulis i některé moderní prvky, které do kostýmů zakomponovala Ivana Brádková. Will Shakespeare je tak oděn – namísto do dobového kostýmu – do kožené bundy a kalhot s dírami na kolenou a některé vedlejší postavy zase mají na očích sluneční brýle.

Prvky ‚moderní doby’ měly zřejmě posloužit jako zpestření jinak poměrně známého příběhu a jako komický element. Pravdou ovšem je, že i bez roztrhaných kalhot — které se k Shakespearovi příliš nehodí — a slunečních brýlí je inscenace humorná až příliš. V Divadle pod Palmovkou zřejmě zapomněli na to, že film z roku 1998 není prvoplánovou komedií, nýbrž fiktivním příběhem o hluboké a nešťastné lásce, která teoreticky mohla být inspirací největšímu anglickému dramatikovi.

Momenty, jež jsou ve filmu velmi dramatické, bývají na jevišti zlehčovány, a to až do té míry, že se představení místy jeví jako fraška. Láska Williama a Violy tak působí přinejmenším v první části hry poněkud nevěrohodně. Tu a tam má divák pocit, že sleduje jakousi prázdninovou romanci dvou mladých svobodomyslných lidí, nikoli osudové vzplanutí spisovatele a jeho múzy.

Tyto pocity má divák hlavně v závěru představení, kdy Shakespeare a jeho ansámbl prvně hrají Romea a Julii. Zde postavy obohacují původní repliky rádoby humornými poznámkami, které však jedince znalé Shakespearova díla mohou spíše popudit.

Shakespearův odkaz

Pravdou ovšem je, že ke smíšeným pocitům přispívá i herecké obsazení. Tomáši Dianiškovi totiž role Williama Shakespeara příliš nesedí, lépe na tom není ani Kamila Trnková, představitelka Violy de Lessepsové. Oba herci sice bez problému zvládají komické scény, ale ty citově vypjaté jim obvykle činí problém. Uvěřitelnější výkon podali například Zuzana Slavíková v roli chůvy či Ondřej Volejník coby Violin snoubenec lord Wessex.

Díváme-li se ovšem na inscenaci jako na nezávislou komedii, není špatná. Bohužel se však příliš vzdaluje původní myšlence filmu i Hallovy divadelní adaptace z roku 2014. Ta totiž přistupovala k osobnosti a dílu Williama Shakespeara s o něco větším respektem, avšak taková už je povaha Britů. Představení v Divadle pod Palmovkou si tedy užijí hlavně ti, kdo film vůbec neviděli, nebo jej nemají v živé paměti.

Premiéra: 24.11.2017. Překlad: Jitka Sloupová. Dramaturgie: Ladislav Stýblo. Scéna: Jan Dušek. Kostýmy: Ivana Brádková. Hudba: Paddy Cunneen. Režie: Michal Lang.

Hrají: Tomáš Dianiška, Kamila Trnková, Jan Teplý ml., Ivan Jiřík, Zuzana Slavíková, Ondřej Volejník, Radek Valenta, Martin Hruška, Ondřej Veselý, Pavel Skřípal, Hana Seidlová, Jan Hušek, Petr Uhlík, Vendula Ježková, Magdalena Wronková, Jakub Albrecht, Jakub Chromeček, Ondřej Sim, Martin Němec, Jan Špíšek...

