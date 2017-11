Hola Alvaro! Každá dívka při vystoupení španělského sympaťáka chtěla být Sofií

Šestadvacetiletá popová senzace na první pohled evokuje staršího kolegu Iglesiase, ale to zdání klame jen z plakátů a propagačních materiálů. Hezcí hoši už dávno nejsou synonymem pro ploužáky s příchutí přitažlivé španělštiny. Alvaro Soler v Karlíně, kde se zastavil už podruhé v rámci svého turné k debutové desce, nastavil nový vzorec pro vystoupení své a jemu podobných. Jedná se o nekončící zábavu, muzikálnost a energii, na kterou byla karlínská hala ještě malá.

Soler je přitom vcelku nová akvizice vod hudeního šoubyznysu. Poprvé na sebe výrazněji upozornil hitem El mismo sol - speciálně pak v remixu s Jennifer Lopez. Svůj vpád mezi hvězdy ale skutečně zařídila až debutová, a zatím jediná deska Eterno Agosto, která ho vystřelila k cenám, vyšším žebříčkům hitparád, ale hlavně štědré divácké přízni.

Umělec se svou fantastickou kapelou dal nejprve prostor českému duu Love & Light, které předskakovalo více než obstojně. Singl Calling slyšela určitě i řada nezaujatých posluchačů a novojičínská dvojice nabídla i několik coverů špičkové kategorie. Od natěšených fanoušků obdrželi oba kluci adekvátní odezvu a do puntíku tak splnili davovou rozehřívačku. Půlhodina mezi koncem jejich vystoupení a začátkem hlavní šou ale jakoby v očích našlapaného Fora trvala věčnost.

Po deváté večer se brány k "věčnému srpnu" konečně otevřely. A Soler od začátku překypující energií a optimismem řekl na jevišti své první Hola! Velkou většinu publika zpěvák o svém umu přesvědčovat nemusel, práci měl spíše s člověkem vidícím jeho hudební žánr a prezentaci coby odnož zmíněného Iglesiase a jemu podobných. Za takového skeptika, kterých jistě nebylo v hale mnoho, se považoval i autor této recenze. Nutno říci, že po prvních skladbách iglesiasovské brýle odhodil a přidal se do davu spokojených amics.

Styl, který multiinstrumentální těleso Alvara Solera předvádí, totiž není zdaleka černobílý a na aranžmá chudý, jak to někdy bývá u kolegy Enriqua. Celá kapela naopak hýřila barvami. Jiná metafora k bohaté škále tónu a melodií ani použít nelze. Na pódiu ale vítězila také nesmírná vděčnost ze strany umělce, kterému ji publikum opětovalo zpěvem, potleskem a také vzduch řezajícím jekotem (ano, tohle zůstává stejné). Pokud měl Soler naplánovaný nějaké scénář na práci s publikem či nakopnutí písní v živém provedení, vůbec ho nemusel použít. Diváci byli vždy o krok před ním a barcelonsko-berlínská hvězda se tak mohla jen uvolnit a bavit. Za takových podmínek talentovaný umělec jen málokdy selže.

Fanynky a fanoušky tak postupně obdaroval singly Animal, Volar, Agosto, Tengo un Sentimiento nebo i hitem Sofia. Málokterá skladba chyběla, umělec má přece jen zatím na kontě pouze jedno album. Bohatý playlist ale vyzdobil několika covery, a také filmovou Yo Contigo, Tú Conmigo ze snímku Já, Padouch 3. Ke konci Karlín proměnil ve velkou party, kde se tančilo, zpívalo a předpisově juchalo. A kdyby šlo o diskotéku, návraty domů by možná doprovodilo denní světlo.

Praha zkrátka sympatického Alvara dostala a on jí to plnou náručí vrátil. Svůj poslední veřejný koncert v roce zakončil stylově. Na pražský koncert do publika pozval i členy své rodiny a několikrát se ve finále vrátil, aby své hity zopakoval. Katalánsko-německo a také čestný český občan se do metropole brzy vrátí. O tom není pochyb od Hradčan až po Karlín. A publikum snad na jeho počest překreslí pražské ukazatele nápisem Sofia.

Foto: Babora Bittnerová

Názor informuji.cz: 80%

21.11.2017 | Tomáš Fiala