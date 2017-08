Alvaro Soler v Praze

Alvaro Soler, zpěvák známý pro svůj hit Sofia či spolupráci s Jennifer Lopez, se na podzim vrátí do Prahy. Energií nabité a sluncem nasáklé písně zaplní 20. listopadu 2017 prostor Fora Karlín, který Soler naposledy vyprodal. Vstupenky bude možné zakoupit od čtvrtka, 10. srpna, od 10 hodin na webu fource.cz, GoOut.cz a v síti Ticketpro ve dvou vlnách – early bird vstupenky v omezeném počtu za 790 Kč, po jejich vyprodání se cena zvýší na 890 Kč.

Alvaro Soler je šestadvacetiletý zpěvák narozený v Barceloně, kde s rodiči žil do svých deseti let. K hudbě tíhnul od malička – jako kluk hrál na klavír a později se svým mladším bratrem a dvěma kamarády založil kapelu Urban Lights. S tou se ve španělské talentové soutěži probojovali až do finále, což Solerovi vyneslo smlouvu s nahrávací společností Universal Music. Před dvěma lety se přestěhoval do Berlína, kde nahrál své první album Eterno Agosto. Snad nejvíce pozornosti si získaly platinové hity Sofia a El Mismo Sol, které v poslechovosti bodovaly nejen ve Španělsku a Německu.