Svět je v krizi. Po nedávné smrti Supermana (Henry Cavill) se Batman (Ben Affleck) a Wonder Woman (Gal Gadot) snaží dát dohromady tým lidí se speciálními schopnostmi pro případ, že Supermanovy nepřítomnosti využije zlo, na které obyčejní lidé nestačí. A na takovou situaci kupodivu nemusí ani dlouho čekat. Planeta se ocitá v nebezpečí tak rychle, že se náš nový tým hrdinů sotva stačí seznámit a už bok po boku bojují o život.

Nejrychleji se dle očekávání ke skupině přidává Flash (Ezra Miller), ve všem "trochu" rychlejší kluk, co příležitosti být v týmu využívá spíše jako dalšího pokusu o to najít si přátele. To se mu doposud dle všeho tak úplně nedařilo, protože lidi považuje za otravně pomalé. Další postavy jsou také zajímavé, Aquaman (Jason Momoa) a Cyborg (Ray Fisher) jsou uzavření samotáři, kteří se - každý ze svých důvodů - do týmu nejprve nezapojují s moc velkým nadšením. Se všemi novými hrdiny jsou diváci seznámeni o dost lépe, než byli třeba s Batmanem, a jednotlivé postavy tak vyvolávají pocit, že je známe už delší dobu. Každý je něčím charakteristický a vyniká jak uprostřed souboje se silným nepřítelem, tak i v kamarádském pošťuchování, když se třeba dohaduje další postup. Nejsou to jen postavy do počtu, jsou to různé charaktery, které dohromady tvoří relativně vyvážený celek. Jak by to vypadalo, kdyby žádní hrdinové z komiksové předlohy nebyli vynecháni, si můžeme jen domýšlet.

Převzít netopýří otěže po Christianu Baleovi a Christopheru Nolanovi byla výzva sama o sobě, a možná právě proto - když máme Temného rytíře všichni ještě v relativně živé paměti - první setkání s "novým" Batmanem neprovázel takový úspěch. S většinou ostatních postav se však nejspíš průměrný divák setkává poprvé, a když nemá s čím srovnávat, je menší šance, že bude zklamaný. S čím se ale nesetkáváme poprvé, je základní dějová zápletka. V duchu "planeta je krásná a naše, ale někdo chce, aby byla ošklivá a jeho, tudíž boj" se nese většina filmů natočených dle komiksové předlohy, a tak se Liga spravedlnosti může úplně klidně srovnat třeba s Avengers. Našli bychom více podobností, než bychom možná chtěli.

I přesto je ale Justice League překvapením v pozitivním slova smyslu. Zack Snyder dodává DC Universu něco, co Marvelu tak trochu chybí - ať je to určitá hloubka a celkový pocit, že souboje na plátně mají i jiný smysl než čistě zábavný, či větší filmové řemeslo; budiž mu odpuštěno pár zpomalených záběrů (šikovně je může vydávat za Flashův pohled na svět), rozhodně je příjemné se dívat pro změnu na snímek, který naschvál nenechává stoprocentně zvítězit obsah nad formou - nevypráví jen suše příběh, ale dovolí nám, abychom se občas pozastavili nad nočními záběry holubích pařátů zachycených v plotě nebo nad konverzacemi Bruce Wayna s Dianou Prince, během nichž řeší i taková témata, jako morální správnost některých rozhodnutí či svědomí jednotlivce vedoucího ostatní do bitvy.

Jít na film do kina, nebo radši ne? Těšit se, nebo radši ne? A bude tam tedy ještě vůbec Superman? Liga spravedlnosti vstupuje do kin doprovázena opravdu velkým množstvím otazníků. Po zhlédnutí filmu (s nevalným očekáváním a jistou dávkou skepse) však můžeme doporučit - zklamání ve formě Batmana vs Supermana se neopakuje, film baví, je místy vtipný, chvílemi přemýšlivý, většinu času napínavý, nové postavy jsou zajímavé a těšíme se, až je v něčem uvidíme příště... pár nesrovnalostí oproti komiksovým předlohám se tolerovat dá, a celkově se DC pomalu začíná ubírat správným směrem. Tak jen držíme palce, ať v tom vydrží.

Názor informuji.cz: 70% Liga spravedlnosti

15.11.2017 | Káťa