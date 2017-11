Fever Ray vyráží po dlouhých osmi letech na turné. Zastaví se i v Praze  

Fever Ray láká na mrazivou elektronickou avantgardní atmosféru a na originální zvuk. Projekt vznikl poté, co kapela The Knife, v níž Karin působila spolu se svým bratrem Olofem, ukončilo propagaci svého alba Silent Shout z roku 2006. V té době začala budovat svůj sólový projekt. První nahrávka se na MySpacové stránce Fever Ray objevila v roce 2008. Jednalo se o instrumentální skladbu If I Had a Hear. O necelý rok později pak vyšlo první album.

V roce 2013 se pak Karin Elisabeth Dreijer vrátila zpět do formace The Knife. Letos se však věci kolem Fever Ray daly opět do pohybu. Vyšel nový singl To the Moon and Back, aby ho vzápětí následovalo nové jedenáctitrackové album Plunge. To přijali s nadšením nejen fanoušci, ale rovněž hudební kritici. Nahrávka nabízí typické agresivní klubové beaty, chytlavé syntezátory a rozmanitější zvuk, než je na prvotině. Texty jsou silně politické a nechybí ani sexuální téma. Zpěvačka se navíc rozhodla novou desku doprovodit působivými vizuály a videoklipy.

S novým albem oznámila Fever Ray rovněž turné, během něhož bude nové nahrávky svým fanouškům představovat živě. Během koncertní šňůry vystoupí třeba ve Vídni, v Miláně, Curychu či Berlíně. Do Prahy zavítá dvaačtyřicetiletá zpěvačka 26. února 2018, kdy dorazí do Fora Karlín. Vstupenky budou k dispozici v běžných internetových předprodejích od pátku 17. listopadu od 11 hodin. Zájemci si za lístek zaplatí 890 korun. Na místě se v den konání koncertu cena vyšplhá na rovnou tisícovku.

