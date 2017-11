Fever Ray v Praze

Fever Ray je sólovým projektem dvaačtyřicetileté švédské zpěvačky, autorky a producentky Karin Elisabeth Dreijer, která působila se svým bratrem ve skupině The Knife. V roce 2018 budou mít fanoušci Fever Ray po osmi letech první příležitost vidět ji opět naživo, neboť si na příští rok naplánovala turné na podporu její letošní desky "Plunge". Pražské publikum se dočká jejího koncertu 26.února ve Foru Karlín. Vstupenky za 890 Kč + poplatky exklusivně na stránkách Fever Ray od 11.hodin úterý 14.11., od 11.hodin pátku 17.11. potom na www.goout.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal. Na místě v den koncertu za 1.000 Kč.



Fever Ray je, stejně jako kdysi The Knife, ledově mrazivým elektronickým avantgardním dílem, ale jeho zvuk zní organičtěji. Fever Ray vznikl poté, co duo The Knife ukončilo propagaci svého alba Silent Shout z roku 2006 a Dreijer se narodilo druhé dítě. V té době se sama věnovala svým demonahrávkám a hudebním nápadům, pak spolupracovala s producentem Christofferem Bergem, který míchal hudbu The Knife. Spolupracovala také s taneční formací Royksopp. V létě 2008 se o novém projektu začalo mluvit a na podzim se na MySpaceové stránce Fever Ray objevila první nahrávka, instrumentální verze skladby "If I Had a Heart" a v roce 2009 na jaře vychází první album Fever Ray. Dreijer se vrátila k The Knife v roce 2013 – výsledkem bylo album Shaking the Habitual a v roce následujícím deska Shaken-Up Versions.