Tonda Blaník se prezidentem nestane. Bude mít ale svůj celovečerní film 

Tonda Blaník si svůj politický neúspěch ale nebere k srdci a místo hnízdečka na Hradě připravuje pro své fanoušky celovečerní snímek s názvem Prezident Blaník. Ten bude probíhat v kulisách skutečné předvolební kampaně, kterou si mohl zkušený lobbista zkusit na vlastní kůži.

Hlavní hrdina snímku Tonda Blaník, kterého ztvárňuje herec Marek Daniel, ohlásil kandidaturu na prezidenta. V kampani sliboval máslo a lithium do každé rodiny i korupci pro všechny. Na svou podporu sehnal 100 tisíc podpisů. I přesto však do boje o prezidentskou funkci nezasáhne. Jeho asistentovi Žížalovi se totiž nepodařilo včas doručit podpisové archy na ministerstvo vnitra. Ani tak se ale Tonda Blaník nevzdává a dál pokračuje ve své snaze zachránit Českou republiku a ukázat jejím obyvatelům, jak by se mohli mít dobře.

Snímek, jehož natáčení je v současné době v plném proudu, navazuje na úspěšný seriál Kancelář Blaník. “Točíme celovečerní hraný film, ve kterém mimo jiné reagujeme na aktuální průběh prezidentské volby. Hlavní hrdina v podání Marka Daniela se ocitá mezi skutečnými kandidáty na prezidenta, část scénáře tak vzniká za pochodu,” přibližuje film jeho režisér Marek Najbrt. Tvůrci slibují humor a nadsázku. Hlavní zápletku však doposud nechtěli prozradit. Možná sami čekají, co jim prezidentská kampaň přinese.

V rolích Blaníkovo asistentů vystoupí stejně jako v seriálu Michal Dalecký a Halka Třešňáková. Česká kina uvedou snímek v premiéře již 1. února 2018. “Rekordně krátký čas na dokončení celovečerního filmu a filmový způsob natáčení ve formátu Cinemascope jsou z producentského hlediska asi hlavní výzvou tohoto projektu. Pro financování filmu chceme využít i crowdfunding,” uvedli producenti Milan Kuchynka a Pavel Strnad.

13.11.2017 | Barbora Bittnerová