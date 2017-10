Startuje Festival bollywoodského filmu! V Česku je již 15 let  

Během patnácti let, co je Festival bollywoodského filmu součástí českých kulturních akcí, prošel Bollywood velmi výraznou proměnou a stále více se přibližuje západní kinematografii. Nabízí nejrůznější žánry, které si tak budou moci užít návštěvníci festivalu! Ti se mohou těšit na přehlídku romantických komedií, thrillerů, fantasy, akčňáků a sociálních i rodinných dramat. Ani letos pak nebude chybět pásmo dokumentárních filmů.

Festival proběhne ve dnech od 19. do 22. října. Ve čtvrtek ho slavnostně zahájí úspěšný fantasy epos Baahubali 2: The Conclusion, který čerpá námět z indické mytologie. V Indii prolomil několik komerčních rekordů a setkal se s velice přívětivými ohlasy jak indických, tak zahraničních diváků. Na pátek pak organizátoři naplánovali bollywoodskou party, jež se uskuteční v La Loca baru. Ještě před se budou moci zájemci naladit na zástupci tzv. Masala movies Bandrinatha Ki Dulhania, který humornou formou kritizuje tradicionalistický náhled na vztahy mezi muži a ženami.

Na festivalu nebudou chybět ani zástupci artových filmů či politický thriller natočený podle skutečných událostí Take Off. Návštěvníci se dočkají i snímku Raja Hindustani, který se stal jedním z komerčně nejúspěšnějších indických snímků 90. let. Jako každý rok organizátoři přichystali i pásmo krátkých filmů The best of Kashish z mezinárodního queer festivalu v Bombaji. Akční žánr pak zastoupí tamilský Vikram Vedha. A v programu se návštěvníci dočkají rovněž jednoho pákistánského filmu Actor in Law. V něm si zahrál nedávno zesnulý indický herec Om Puri.

Hned tři herecké hvězdy - Amitabh Bachchan, Irrfan Khan a Deepika Padukone - se návštěvníkům představí ve filmu Piku. Nedělní program zpestří mysteriózní drama o potlačovaných a přehlížených problémech v těch nejbližších mezilidských vztazích A Death in the Gunj. Na závěr se pak filmoví fanoušci dočkají filmu Hindi Medium, který aspiruje na jeden z nejlepších filmů tohoto roku.

