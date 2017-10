Paulie Garand: Když napíšu love song, není to kvůli tomu, že chci do rádií. Dělám, co mě baví a naplňuje 

Součástí české hudební scény jsi již více než deset let. Může tě ještě něco překvapit? A naopak - můžeš ještě ty něčím překvapit?

Mě pořád něco překvapuje. Doba je tak rychlá, že se všechno mění a v každym žánru přichází nový vlivy. A pokud je interpret alespoň trochu ambiciózní, tak by se jim neměl podřizovat, ale rozhodně by je měl sledovat a bejt v obraze. Jen tak se může nějakym způsobem rozvíjet.

Já už mám vybudovanou nějakou svou pozici a mám vytvořenou fanouškovskou základnu, kterou můžu rozšiřovat prostě jen tím, že budu zkoušet nový věci a budu dál rozvíjet svý hudební ambice. Jako třeba teď během nadcházejícího turné.

Píše se, že tvé podzimní turné bude speciální. Čím?

Na koncerty tentokrát vyjedu s živou kapelou. Deset let objíždim show jen s DJem. A teď jsem se konečně odhodlal k tomu, abych dal dohromady hudební těleso, který budu mít během koncertů za sebou. Kapela dá vystoupení novou energii. Na koncertech hodně stavim, proto chci tentokrát nabídnout něco u mě neobvyklýho.

A jak bude tvá kapela vypadat?

Kapela je sestavená z našich kamarádů a zároveň hudebníků. Bude plnohodnotná, složená z pěti složek - kláves, kytary, basy, bicích a dechů. Vepředu pak se mnou bude můj hypeman a MC, kterej mě bude doplňovat. Nechci to nijak načančávat. Chci přijít se známejma trackama, který budou v novym kabátě.

Vlastně budeme hrát v podstatě stejnej line-up jako s DJem, akorát některý věci, který instrumentálně nešly přizpůsobit, jsme vyměnili za jiný. Nálada zůstává, ale aranže budou často dost odlišný. Proto to bude úplně novej zážitek i pro ty, který už náš line-up znaj.

Myslíš, že kapela nějak posune tvou tvorbu?

Nedokážu říct, jestli to moji tvorbu nějak posune. Rozhodně to ale posune moje fungování na stagi. Může to mít vliv na můj projev a taky na naše vystoupení na festivalech. Když jsme na nich vystupovali jen ve dvojici s jednou krabičkou a před náma a po nás hrály kapely a orchestry, bylo to zvláštní. (smích) Takhle se budem cejtit o dost líp.

A nesouvisí to také trochu se stereotypem? Že už se ti omrzelo vystupovat pořád ve stejné sestavě?

Určitě máš pravdu. Ten stereotyp chce člověk rozbořit něčim, co nebude úplně od věci. Kapela mi v hlavě ležela už nějakej ten pátek. Takže teď jsem to konečně zrealizoval. Ale co se týče fungování na stagi jenom s DJem, tak ono to k tomu rapu patří a jsem v tom jak ryba ve vodě. Do budoucna z toho určitě nechci ustupovat. Pořád chci jezdit i koncerty takhle ve dvojici. Protože někdy jde těžko nahradit ten digitální zvuk, kterej ta kapela prostě rozboří.

Budete mít ještě nějaké hosty?

Bude nám předskakovat novej člen labelu Ty nikdy, kterej se jmenuje Matys. Ještě si jméno buduje, není to taková persona jako ostatní. Ale byl pro mě jasnou volbou a těšim se na něj.

V březnu jsi vydal novou desku, kterou mnozí označují jako zlomovou. Vnímáš to tak i ty?

Já si myslim, že mou přelomovou deskou bylo Molo, který vyšlo v roce 2014. Vytvořil jsem ho ve dvojici s Kennym Roughem stejně jako následující Boomerang. Kenny má svůj specifickej rukopis a nechtěl jsem dělat v pořadí už třetí desku s ním. Tak jsem se rozhodl, že oslovim spoustu producentů, který mám rád a se kterýma jsem chtěl dělat nějaký věci, ale kvůli plánům s Kennym to do tý doby nešlo. Chtěl jsem se trochu oprostit od našeho stylu. Vnesl jsem do tvorby větší striktnost a nový témata. Tak vznikla Nirvana.

Znamená to, že ses na nové desce přiklonil spíše k hiphopovému publiku než k mainstreamu?

Já se na nikoho nesnažim cílit. Vždycky dělám to, co mě v tu danou chvíli baví a naplňuje. Když mám chuť udělat temnou věc, tak udělám temnou věc. Když chci napsat love song, tak to není kvůli tomu, že bych si řekl, že je na to teď ten pravej čas, protože by se mohl dostat do rádií. To všechno pramení z nějakejch životních situací. Tahle poslední deska je plná života, kterej byl v tu chvíli kolem mě. Je taková temnější, nasáklá chlastem, klubama, barama. Nějak nad tím nepřemejšlim. Píšu, jak ty věci přicházej.

A proč zrovna Nirvana?

Chtěl bych říct všem, co píšou negativní komenty o tom, že se Kurt Cobain otáčí v hrobě, že nirvana není jenom kapela, ale je to i normální pojem. Označuje nějakou extázi, duševní stav opuštění sebe sama. Já vlastně celej ten balíček tracků pojmenoval Nirvana, protože to byla nějaká pozice, ve který jsem byl a nemohl jsem ani dál, ani ven, a byl jsem v takový hudební transcendenci. Proto Nirvana. Mám to slovo rád, sedělo to k tomu, a proto se tak jmenuje.

Na desingu desky to vypadá, že je název přeškrtnutý. Je to dáno jen grafikou, nebo to byl záměr?

Má to dva důvody. Byl to úmysl grafickej, protože to slovo nirvana bylo na všech materiálech přeškrtnutý, a to i vzadu na tracklistu jako jedinej song. Zároveň jsme si říkali, že když to slovo přeškrtnem, tak by lidi nemuseli tolik prudit, že je to ta kapela. (smích) Dali jsme do názvu nějaký pochybnosti.

Takže není špatně, když třeba Wikipedie uvádí název desky přeškrtnutý?

Není to vůbec špatně. Nejradši bych, aby to tak bylo napsaný všude. (smích)

Máš ještě nějaký hudební sen?

Určitě je pár interpretů z Československa, se kterýma bych chtěl udělat nějaký společný skladby. Nechci je moc veřejně jmenovat, protože se to pak často obrací proti tomu interpretovi. Musim se hlavně dostat do bodu, kdy to bude vhodný. Vim, že chci s někym udělat věc, ale zároveň je mi teď jasný, že to zatím nepůjde, protože dělá něco úplně jinýho. Až se mi bude zdát, že bychom se mohli hudebně sejít, tak se ho pokusím oslovit.

Chci rapovat česky, nemám žádnej přesah do zahraničí. Můj sen je dál fungovat tak, jak funguju teď, aniž bych se musel zaprodávat a měnit styl podle toho, co v tý době zrovna funguje. A aby fanoušci se mnou drželi jako doteď.

Co říkáš stavu české hiphopové scény?

Československej rap už je mainstream. To už není jen subkultura nějakejch undergroundovejch klubů. Já to sleduju všechno, zajímá mě to, vyrostl jsem na tom. Jsem zvědavej, kam se ti moji hrdinové, legendy, ale i noví lidi posouvaj, co za věci dělaj.

Dlouho jsem si říkal, že tu není nikdo novej a zajímavej. Ale ono jde spíš o to hledat, protože je to tu přesycený. A teď se mi zdá, že scéna zažívá takovej malej rozkvět, protože je vlna toho, kdy mladí MCs, nová škola, přebíraj pochodeň. Takže si myslim, že se to dobře vyvíjí, a uvidim, jak s tím budu držet krok já.

A co říkáš na hádky a konflikty kolem Huga Toxxxe, které se nedávno dostaly i do mainstreamových médií?

Občas mi nad tím zůstává rozum stát. Nevim, jestli bych se chtěl ve čtyřiceti dostávat do patálií a žabomyších válek, který oni musej teď řešit. Ale v tom hraje roli charakter člověka a loajalita, který buď věříš, nebo nevěříš. Oni se vlastně ve svý partě během tejdne úplně dohádali a zničili celej ten kult, kterej budovali a kterej jsem obdivoval, protože tam stále fungujou zajímavý umělci, který mám rád.

Foto: Archiv Paulie Garand

3.10.2017 | Barbora Bittnerová