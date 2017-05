PVRIS v Praze

PVRIS je trojčlenná kapela z Bostonu, která vznikla ve studiu při práci na předchozím projektu. Přestali přemýšlet o tom, kam se svou hudbou vlastně patří, a rozhodli se dělat to, co je baví a co mají chuť společně skládat, což předvedou všem, kteří 7. listopadu dorazí do pražského Lucerna Music Baru.

Běžné vstupenky budou v předprodeji za 390 Kč (+ poplatky) od pátku 19.5. 11:00 na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz, Ticketpro a Ticketportal. Na místě v den koncertu za 490 Kč.