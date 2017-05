Do Česka v listopadu poprvé zavítají američtí PVRIS

Trojčlenná americká kapela PVRIS přijede do Prahy předvést, že se rozhodla konečně dělat to, co ji baví a na co má chuť. Nedorazí s prázdnou! S sebou by měla dovést písně z alba, jehož vydání plánuje na srpen tohoto roku.

Kapela PVRIS vznikla původně s názvem Paris. Kvůli právním důvodům se ale nakonec musela přejmenovat. Svou lásku k hudbě předvedla tato talentovaná trojice již na svém debutovém albu White Noise, které vyšlo v listopadu 2014 a obsahuje singly You and I a St. Patrick. V pořadí druhou studiovou nahrávku, která ponese název All We Know of Heaven, All We Need of Hell, vydá v srpnu tohoto roku.

A nové songy vyjede představit na koncertní turné, v rámci něhož se zastaví také v Praze, kde zahraje 7. listopadu v Lucerna Music Baru. Bude to jejich první koncert v České republice, které se doposud Lyndsey Gunnulfsen, Alex Babinski a Brian MacDonald vyhýbali.

Vstupenky na koncert jsou k dispozici v internetovém předprodeji a na pokladně Lucerna Music Baru za 390 korun. V den konání koncertu si ještě o stokorunu připlatíte. Kapela si pro své skalní fanoušky připravila i speciální VIP balíčky, v rámci nichž se mohou dokonce se svými oblíbenci osobně setkat! Cena Meet & Greet Experience balíčku, který obsahuje kromě osobního setkání i přednostní vstup do klubu či exkluzivní tričko, činí 2 664 korun.