Gregoriani spojí síly s hvězdnou Sarah Brightman. Návštěvníky lákají na své nejlepší vánoční písně  

Oblíbené Gregoriany se zpěvačkou Sarah Brightman dal dohromady německý hrabě a producent Frank Peterson. Ten pro Brightman vyprodukoval osm veleúspěšných alb a dlouhodobě spolupracuje také s Gregoriany. Právě díky němu si tak české publikum bude moci užít toto jedinečné spojení již 16. prosince v Tipsport Areně.

Sarah Brightman je schopná vyzpívat operu, muzikál, ale rovněž elegantní pop. “Můj tříoktávový hlas - to je dar,” řekla v jednom ze svých rozhovorů,”když zpívám, dokážu lyrický soprán, který mi byl dán do vínku, obohatit o popové polohy. A tak se mi daří úspěšně překlenout most mezi vážnou a populární hudbou, aniž by to působilo rušivě nebo nepřirozeně.” Byť nechce být nazývána královnou duetů, právě díky nim vešla ve známost tisíců fanoušků po celém světě. Své síly spojila třeba s Tomem Jonesem, Plácidem Domingem, José Carrerasem či Andreou Bocelli.

Během pražského koncertu spojí Sarah Brightman síly nejen s Gregoriány, ale rovněž s dalšími třemi exkluzivními hostmi, šestičlennou kapelou a symfonickým orchestrem. Návštěvníci se mohou těšit na ty nejkrásnější vánoční písně. A že repertoár mají skutečně široký. Sarah Brightman bude vybírat především ze svého devět let starého a mimořádně úspěšného vánočního alba A Winter Symphony. Gregoriáni pak představí písně z desek Christmas Chants a Winter Chants.

Během koncertu představí oba dva hlavní protagonisté také společné písně, jelikož Sarah Brightman nazpívala vokály na několik Gregoriánských alb. Pořadatelé slibují rovněž úžasnou scénu a úchvatné světelné a vizuální efekty. Vstupenky jsou k dostání v internetovém předprodeji v cenovém rozmezí od 390 do 1 390 korun.

22.9.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout